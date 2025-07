Universidades, contra Javier Milei: el canal de la UNLP presentó "Taka Taka", una sátira del Gobierno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EzequielLasta/status/1945212765674606966?t=TwL9k9OiiJ6bjuU1Y1VN9w&s=08&partner=&hide_thread=false El canal de la #UNLP @UNLPTV presentó un skech “Taka Taka” que ironiza sobre el plan económico de @JMilei y @LuisCaputoAR. Presenta personajes, la “Sra Deuda”, el “Perro Capluto” y la “Araña Paritaria” que pisa los sueldos. #Humor #Realidad pic.twitter.com/KVci7QNEMY — Ezequiel Lasta (@EzequielLasta) July 15, 2025

Promocionar no, difundir sí: Javier Milei y el caso $LIBRA

Después aparece Timba, que hace desaparecer un dólar pero no sabe cómo hacerlo aparecer de nuevo. "¿Cómo vas a promocionar un truco de magia que me hace perder plata?", se enoja Ajustina, pero Timba la corrige: "No lo promocioné, lo difundí".