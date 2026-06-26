Mauricio Macri llega a Mar del Plata con su tour Próximo paso: anabólicos al PRO y críticas a Javier Milei

Recién llegado del Mundial , el expresidente Mauricio Macri encabezará este viernes en Mar del Plata otra edición del tour “Próximo paso”, el espacio que puso en marcha para mantener vivo al PRO y pelear en las elecciones de 2027.

El inicio del encuentro está pautado para las 18.30 en el complejo La Normandina, ubicado en Playa Grande, y marcará el desembarco del dirigente en el interior de la provincia de Buenos Aires. El ciclo había sido presentado en marzo en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego recorrió distintas regiones del país.

El titular del PRO volverá a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei , acaso con alusiones indirectas al comportamiento de Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Una fuente del PRO dijo a este medio que la postura del partido respecto de las denuncias que ponen en la mira al jefe de ministros es la que viene sosteniendo el bloque amarillo en el Senado, donde -insitió- pide por la interpelación del funcionario libertario.

En los pasillos del Congreso y la Casa Rosada hay quienes piensan lo contrario y repiten que “gracias a la ayuda del PRO” y un sector de la UCR el Gobierno mantiene a salvo a Adorni. La expectativa está puesta en lo que Macri pueda decir al respecto.

Macri jorgemacrismo Mauricio Macri, Soledad martínez y Pablo Petrecca.

Mauricio Macri se endurece

La actividad buscará consolidar el perfil del PRO como una alternativa de gestión para los próximos años. El concepto de “Próximo paso” apunta a exhibir la experiencia de gestión macrista y reivindicar valores asociados a la transparencia, la profesionalización de la administración pública y el respeto institucional.

La jornada comenzará con reuniones de la Escuela Nacional de Dirigentes, PRO Mujeres y la Juventud PRO, que desarrollarán actividades de formación y debate antes del acto principal.

El evento central mantendrá el esquema habitual de tres ejes temáticos. Los organizadores los identificaron con las letras de la sigla partidaria: “P” de principios, “R” de realidad y “O” de oportunidad.

Entre los expositores estarán el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren; su par y anfitrión Agustín Neme, el senador marplatense Guillermo Montenegro, la diputada provincial Rita Salaberry, el diputado y presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, y el secretario general del PRO Fernando de Andreis, además de la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Quien no estará en La Feliz es el senador oriundo de Junín Pablo Petrecca, dirigente clave en el ecosistema macrista bonaerense. Como contó Letra P en esta nota, el exintendente del municipio de la Cuarta sección electoral viene recorriendo la provincia con traje de precandidato puesto. Macri quiere tener una opción a Diego Santilli para pelear la gobernación de Buenos Aires. El ministro del Interior busca convertirse en el postulante de consenso del PRO y la LLA, pero eso dependerá de un acuerdo más amplio que involucra a muchos actores y distritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2034716581914165543?s=20&partner=&hide_thread=false Próximo paso pic.twitter.com/tuLKpDU1hh — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 19, 2026

Alternativa política

También participarán legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales de distritos bonaerenses. “El objetivo será construir una mirada compartida sobre los desafíos políticos, económicos e institucionales que enfrenta la Argentina”, explican los organizadores.

La convocatoria se produce en un momento de redefinición estratégica para el partido fundado por Macri. Mientras algunos sectores mantienen una relación de cooperación con la administración libertaria, otro impulsa una posición más autónomal.

Macri ritondo soledad Mauricio Macri

En ese contexto, el expresidente aprovechará el encuentro para reforzar la identidad partidaria y transmitir un mensaje orientado a consolidar al PRO como una opción con aspiraciones de gobierno.