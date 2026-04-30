NEGOCIOS

Aseguradoras: un proyecto de reforma desata una interna en el sector

El cruce entre autoridades de la Superintendencia de Seguros y exfuncionarios reavivó la discusión por la posible apertura del mercado local.

Por Letra P | Periodismo Político
El titular de la Superintendencia de Seguros y un ex funcionario se cruzaron acusaciones por un nuevo proyecto para reformular el mercado de las aseguradoras.

El titular de la Superintendencia de Seguros y un ex funcionario se cruzaron acusaciones por un nuevo proyecto para reformular el mercado de las aseguradoras.

El titular de la Superintendencia de Seguros, Guillermo Plate, se involucró en un debate que hasta ahora pasaba inadvertido en el mercado de las aseguradoras. Se trata de un proyecto de reforma del sector elaborado por el exgerente del organismo José Manuel Urdiroz, que habilitaría el ingreso de firmas internacionales al mercado

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La discusión por el rediseño del mercado asegurador es un ítem permanente, que incluso estuvo en la agenda del oficialismo pero después fue desestimado como posibilidad. Sin embargo, en los últimos días volvió a instalar en la conversación pública sectorial por un intercambio directo entre Guillermo Plate y José Manuel Urdiroz, exgerente de Evaluación de la Superintendencia de Seguros de la Nación y actual consultor, quien impulsa un proyecto de reforma del esquema regulatorio.

El planteo de Urdiroz, que comenzó a circular en ámbitos técnicos y empresariales, propone una reformulación integral del sector que incluye reemplazar el modelo actual por uno de supervisión basado en riesgos y conducta de mercado, en línea con los estándares internacionales. Aunque la iniciativa es muy específica, provocó revuelo en un sector que mira con desconfianza cualquier cambio en su funcionamiento.

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Superintendencia de Seguros y rechazo a la reforma

Guillermo Plate, con la incidencia directa sobre el negocio asegurador que le da ocupar el máximo cargo en el organismo controlador, recalentó el debate asegurando que no encuentra razones para una nueva ley. Incluso fue más allá y sugirió que detrás del proyecto de Urdiroz existen intereses ocultos que buscan beneficiarse.

“Pretender cambiarla en este momento beneficiaría justamente a las compañías que están teniendo problemas hoy”, sostuvo el titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien además defendió el marco normativo vigente como “una ley sólida”.

Las consideraciones de Plate no fueron brindadas en cualquier lugar. La respuesta la dio en una entrevista con la Federación Argentina de Productores de Seguros, un organismo clave en el mercado, que maneja el ente cooperador millonario, que se financia con el 2% de todas las primas operadas en el mercado. Allí, el funcionario nacional advirtió que una reforma podría generar ventajas para actores que no cumplen con los estándares del sistema.

Críticas de Urdiroz y debate por apertura del mercado

La réplica de José Manuel Urdiroz no tardó en llegar y elevó el tono del debate. A través de redes sociales, cuestionó la postura del superintendente y rechazó que una reforma favorezca a los actores más débiles.

“Increíble los dichos del superintendente. Muy alejado del mundo y de la región”, planteó. Además, defendió el modelo de supervisión basado en riesgos como herramienta para ordenar el mercado y elevar estándares.

Para respaldar su posición, citó organismos internacionales como la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) y la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL).

El exfuncionario acusó a Guillermo Plate de sostener una “agenda negativa” orientada a preservar el esquema actual. “Cuando la estrategia es atacar así, lo que realmente se muestra es que se defiende el status quo en pos de que la industria no evolucione”, remató.

Reforma en análisis y tensión en el sector asegurador

El cruce expuso una tensión de fondo sobre el futuro del mercado asegurador: la apertura a nuevos jugadores y la adopción de estándares internacionales frente a la defensa de un sistema consolidado.

En paralelo, el oficialismo mantuvo en estudio iniciativas para rediseñar el esquema regulatorio. Ese escenario agregó presión a una discusión que se trasladó al centro del sector y que anticipó nuevos capítulos en la disputa.

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