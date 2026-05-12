La economía desbalanceada de Javier Milei y Toto Caputo

Toto Caputo repite que la economía despegó y que, en junio, este vuelo rumbo a los mejores 18 meses que Argentina haya vivido en décadas habrá superado los 10.000 pies y se servirá el pollo o la pasta. Pero los balances que las empresas presentan a la Bolsa muestran que muchos ciudadanos - consumidores quedaron debajo del avión.

Los estados contables de las compañías abren una ventana para mirar qué tan bien funciona todo. Las empresas pueden ganar o perder plata, puede ganar menos que antes o pueden mejorar sus utilidades ajustando gastos, pero vendiendo menos. También muestran a quienes invierten qué inversiones prevén hacer, como perspectiva de qué tan bien les funciona el negocio.

Los números que las empresas presentan por estos días a la Bolsa, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran que la economía no va a dos velocidades, sino en dos direcciones. Las compañías con negocios en Vaca Muerta y el segmento energético en general vuelan. Las asociadas al consumo básico hacen malabares.

Algo de eso conté hace unas semanas, en una nota que escribí en Letra P . A propósito de una queja del presidente Javier Milei porque no se miraban los números de Mercado Libre para hablar sobre el consumo, comparé el balance 2025 de la empresa de Marcos Galperin con el de Molinos y Arcor , cuyas ventas caen.

Los datos conocidos hasta el momento permiten mirar más en detalle esta economía desbalanceada.

El boom de Vaca Muerta (y la desregulación de la energía)

YPF mostró resultados trimestrales mejores a los esperados por los analistas. Liberada del juicio en Nueva York (te escribí sobre Burford Capital hace un tiempo), la empresa de mayoría estatal al mando de Horacio Marín mostró ingresos por u$s 4950 millones que fueron 9% mejores a los del cierre de 2025 y 7% superiores a los del primer trimestre del año pasado. El resultado neto, de u$s 409 millones superó en 1% a las estimaciones del mercado y revirtió la pérdida del trimestre previo.

Una producción récord de 205.000 barriles diarios (39% superior a la de un año atrás) y precios sostenidos -recién en marzo impactó pleno el barril en torno a los 90 y 100 dólares- le permitieron expandir su margen de ganancias al 32%. Con esa espalda, Marín pudo plantearles a las otras petroleras el esquema de congelamiento de precio en los surtidores que vence por estos días.

inversion-vaca-muerta Vaca Muerta es una máquina que funciona a toda velocidad.

Vista Energy, al igual que YPF, redujo sus costos de operación y expandió su producción a niveles acelerados. Los ingresos trimestrales de la petrolera de Miguel Galuccio llegaron a los u$s 694 millones y crecieron 58% interanual. La producción de petróleo subió 68%, hasta los 116.655 barriles diarios. Su ganancia neta, de u$s 107,7 millones, también fue 58% superior a la de hace un año.

Pampa Energía, con participación en Vaca Muerta y la red de estaciones Puma, pero también en el segmento regulado de transporte de gas, energía eléctrica y otros negocios, presentó ingresos por u$s 573 millones y una ganancia de u$s 216 millones. En ambos casos, sus números mejoraron casi 40% interanual, gracias a la mejor producción en Vaca Muerta y a la desregulación de los precios de la energía.

“El trimestre confirmó los dos principales drivers de la tesis de inversión: el fuerte crecimiento de producción en Rincón de Aranda (RdA) y el impacto positivo de la desregulación del mercado eléctrico”, escribió Adcap Grupo Financiero en un informe a inversores.

Totalmente bullish, Marcelo Mindlin anunció proyectos multimillonarios bajo el paraguas de estabilidad cambiaria y tributaria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): la expansión de Rincón de Aranda (u$s 4500 millones) y una planta para producir urea, llamada Pampa Fértil (u$s 2400 millones).

Una aclaración importante: las petroleras vendieron a un precio promedio de entre 60 y 70 dólares por barril. El crudo en torno a los u$s 100 recién tendrá impacto pleno en el segundo trimestre.

Los servicios regulados

La transportista de energía eléctrica Transener fue noticia porque el gobierno de Milei vendió la participación estatal del control de la compañía, que se distribuía en partes iguales entre el sector público y Pampa Energía. Mindlin tendrá como socios, ahora, a Edison Energía, la nueva y pujante empresa del grupo Neuss, y a Genneia, de Jorge Brito.

Los nuevos inversores entran a un negocio regulado pero con márgenes mucho mejores, gracias a la acción del Gobierno. Transener informó que su facturación creció 33% anual en dólares, a u$s 128 millones. De esa cifra, u$s 116 millones corresponden a negocios regulados. La ganancia neta fue de u$s 45 millones, con un crecimiento del 55% interanual. El Estado generó un negocio y se lo vendió al sector privado.

Paolo Rocca, Tenaris y Ternium

Paolo Rocca anunció que dejará de ser el ceo de Tenaris. La empresa aclaró que la decisión no tiene nada que ver con la pelea pública con Milei. Una fuente que conoce al industrial hasta le bajó el precio a ese enfrentamiento. Basta ingresar a un call con inversores: la gran mayoría de las preguntas son sobre operaciones en el exterior y el impacto de la geopolítica.

uia-paolo-rocca-ceo-de-techint Paolo Rocca, exponente de esta economía en dos direcciones: boom petrolero y caída industrial.

Tenaris mostró ventas 6% superiores a las de hace un año, a nivel global, explicadas por operaciones en Brasil, África y Arabia Saudita. Los servicios petroleros en Argentina le reportaron u$s 531 millones.

Pero Ternium Argentina, la pata siderúrgica del holding, tuvo resultados dispares. Si bien su ganancia creció 316% interanual, se explicó por cuestiones impositivas y los aportes de México y Brasil (Usiminas). Los ingresos, en cambio, cayeron 7%, a u$s 430 millones. “Las operaciones core continúan mostrando debilidad”, evaluó Adcap.

Mercado Libre crece, pero le preguntan por los incobrables

Mercado Libre mostró un balance con un fuerte crecimiento en ventas y en la operación financiera tanto en Argentina como en México y, sobre todo, en Brasil. La compañía de Galperin crece al ritmo de una start-up, pero su acción cayó más de 10% en Wall Street luego de presentados los resultados trimestrales.

“Me complace informar que Mercado Libre tuvo otro excelente trimestre para comenzar 2026, con ingresos netos que aumentaron un 49% interanual, nuestra tasa de crecimiento más fuerte desde el segundo trimestre de 2022”, celebró Ariel Szarfsztejn, ceo de la compañía, en una videoconferencia con inversores.

El Valor Bruto de la Mercancía o GMV por sus siglas en inglés -una métrica para medir el valor de los productos y servicios vendidos a través de la plataforma- creció 28% en Brasil y 41% en Argentina.

Mercado Pago apostó a la emisión de tarjetas de crédito para fidelizar a la comunidad, dijeron los ejecutivos. Esa estrategia les hizo crecer un 68% en la cantidad de personas usuarias con tarjeta y un 90% interanual en cuanto a volumen de transacciones mediante ese medio de pago, gracias a promociones en compras a través de Mercado Libre.

Pero los inversores la castigaron por dos cuestiones. La primera, porque redujo su margen en Brasil al ofrecer envíos gratuitos de manera agresiva. Lo atribuyeron a la competencia feroz con Shein, Temu y otros portales. Te reenvío a este correo que escribí hace unos meses.

Ariel Szarfsztejn 1.jpg Ariel Szarfsztejn, el sucesor de Marcos Galperin como ceo de Mercado Libre.

La segunda, la mora y las previsiones de incobrabilidad. Mercado Pago aumentó sus previsiones considerablemente. Lo atribuyó, justamente, a la agresiva estrategia de emisión de tarjetas de crédito en Brasil y en Argentina. Pero debió responder sobre la situación de la mora en nuestro país. Rodrigo Gastim, del Banco Itaú, preguntó “sobre Argentina y el mercado crediticio en el país”.

El ceo de Mercado Libre replicó que las previsiones tienen que ver más con el negocio de tarjetas que con la mora. “Cuando observamos el mercado, vemos que algunos bancos están experimentando un empeoramiento de sus NPL (siglas de Non performing loans o préstamos morosos), lo cual no ha sido nuestro caso”, dijo Szarfsztejn. “Emitimos préstamos con plazos muy cortos en comparación con los bancos y tenemos un enfoque muy ágil para fijar el precio de esos préstamos”, añadió.

Según datos de Eco Go, Mercado Libre es la segunda entidad no bancaria en préstamos, detrás de Naranja, el brazo fintech del Grupo Financiero Galicia. Casi el 30% de la cartera del conjunto de las financieras no bancarias estaba en mora en febrero.

"El ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas", me dijeron fuentes de la compañía.

La mora bancaria

El banco Supervielle, el primero en mostrar sus resultados, sufrió ese impacto. Registró en el trimestre una pérdida neta de $17.100 millones, algo menor a los $21.400 millones que perdió en el cuarto trimestre de 2025 pero que contrasta con una ganancia de $10.500 millones un año atrás. Sus niveles de mora saltó desde el 2% de hace un año al 5,6% del total. La empresa sostuvo que la incobrabilidad tocó piso en febrero y que la situación comenzó a revertirse desde marzo.

supervielle Patricio Supervielle, dueño del banco que lleva su apellido.

“Fue un año duro para los bancos, pero del uno al diez, mi optimismo con Milei es diez”, le dijo el dueño del banco, Patricio Supervielle, a Forbes Argentina, en medio de la Argentina Week.

Toto Caputo justificó el aumento de la mora. “Los bancos no estaban acostumbrados a prestarle a la gente, hicieron un análisis crediticio pobre, podríamos decir. Y la gente también se sobre endeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso lo iba los iba a licuar, y eso no pasó”, dijo en la TV Pública, en una conversación con los economistas oficialistas Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira.

Encuestas que repiten el trauma de llegar a fin de mes, la quema de ahorros y el endeudamiento para pagar gastos corrientes contrastan con la mentalidad de trader que el ministro le asigna al tomador de un préstamo personal.

La pérdida del balance de Supervielle tiene otra arista. El banco destinó más de $10.000 millones al pago de indemnizaciones por despidos, con el recorte del 9% de su plantilla. Irina Sternik contó en Letra P cómo el negocio bancario está mutando, con las sucursales cerradas y la gente afuera.

El agujerito sin fin del consumo

(Se me cayeron cuatro sotas).

Como conté hace unas semanas, los balances de Arcor y Molinos, dos emblemas del consumo masivo de alimentos, mostraron caídas en ventas durante 2025. El primer trimestre de este año confirmó que el pozo no encuentra fondo.

Molinos, la compañía de la familia Pérez Companc que participa en el mercado de pastas secas, harinas, yerba, vino, aceites y otros alimentos básicos, reportó una ganancia trimestral de $12.039 millones, que significó “el quinto trimestre consecutivo de mejora en sus resultados”, según informó.

Para lograr revertir la pérdida de 2025, hizo un ajuste fenomenal en los costos. Estos disminuyeron un 25,6%, lo que representó un ahorro de $19.317 millones. Ganó plata porque gastó menos.

Pero las ventas de la compañía volvieron a caer. Las ventas totales, por $240.755 millones, fueron 8,3% menores a las del primer trimestre de 2025, descontada la inflación. Las ventas de alimentos cayeron 8%. Las entregas de las bodegas, afectadas por un cambio en el consumo, retrocedieron 14%.

En esta disparidad, me parece, se explica lo traumático de la economía que delinean Milei y Caputo. Es un modelo que no va a dos velocidades, sino en dos direcciones. Eso preocupa, incluso, a los que apoyan el rumbo. Te conté la semana pasada que los reclamos por la micro se colaron en el Foro Llao Llao.

Los consumidores que compran menos alimentos son votantes que pueden cambiar el marco de reformas pro mercado que los grandes empresarios apoyan, vendan mucho, poquito o casi nada.

En el estribo

Un surtidito, a tono con este correo desbalanceado.

Un poquito de jazz: estas versiones de temas de Los Beatles que hizo Brad Mehldau, con una delicia de David Bowie de yapa.

Un poquito de The Strokes, que viene al Primavera Sounds y la rompió en el Coachella.

Y, dedicado a los comunes, Pulp. No puedo más de ganas de verlos en el Movistar Arena.

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