Lesa humanidad: fuerte expectativa en La Plata por una audiencia clave en la causa del Indio Castillo

El Indio Castillo, un pesado de la CNU, enfrente cargos por crímenes de lesa humanidad.

Este jueves, la ciudad de La Plata seguirá con atención la audiencia que se realizará en Comodoro Py para determinar la continuidad o el cese de la prisión preventiva de Carlos "Indio" Castillo , referente de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un un trámite que definirá hasta dónde aplicarán los tribunales el reciente fallo de la Corte Suprema .

La audiencia, que tendrá lugar al mediodía en la Sala I de la Cámara de Casación Penal , se convirtió en un punto de inflexión para las causas de lesa humanidad. La decisión que adopten los jueces no solo impactará en la situación de Castillo, sino también en todos los imputados que no tienen sentencia firme.

La importancia del debate radica en que el máximo tribunal emitió un falló el pasado 23 de octubre que remarca las condiciones restrictivas por las cuales se puede extender la prision preventiva por mas de tres años. Para fijar esa posición, eligió el caso del Indio Castillo, uno de los nombres más pesados de la organización de la ultraderecha peronista que actuó en los años 1970, fundamentalmente en la capital bonaerense y en Mar del Plata.

Castillo fue condenado a prisión perpetua en 2017 por crímenes cometidos en La Plata y enfrenta otro proceso en el juicio de los centros clandestinos de "1 y 60". En su última declaración, el 9 de octubre, alternó entre presentar a la CNU como una "escuela de formación" y admitir su capacidad de fuego. "La Policía no quería cruzarse con nosotros porque sabía que le íbamos a contestar", dijo.

Ante la convocatoria en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata suspendió la audiencia prevista en el juicio de 1 y 60 para permitir que las querellas participen del debate en Casación. Lo hizo tras los pedidos de Guadalupe Godoy y de Carlos Zaidman , de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos .

Mientras tanto, el fallo de la Corte Suprema comenzó a generar movimientos inmediatos en los tribunales platenses. Cuatro imputados en el juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos "1 y 60" y "Comisaría Octava" solicitaron ser beneficiados por la resolución que obliga a revisar la situación de Castillo.

Comodoro Py Los tribunales de Comodoro Py, sede de la audiencia que será seguida con atención desde La Plata.

Se trata de los expolicías bonaerenses Raúl Ricardo Monzón, Carlos Hugo Leguizamón y Claudio Rubén Mejías y del exmilitar del Regimiento 7 Rubén Vicente Sánchez, quienes vieron en el pronunciamiento del máximo tribunal una oportunidad para lograr su libertad mientras continúa el proceso.

Al analizar esos pedidos, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira solicitaron al TOF 1 que los rechace al considerar que la Corte no habilitó libertades inmediatas, sino que ordenó un nuevo examen ajustado a los criterios establecidos en su fallo.

Fuerte expectativa en La Plata

La resolución que adopte Casación este jueves será determinante para definir cómo los tribunales interpretarán el alcance del límite a la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad. En La Plata, donde se investiga y juzga gran parte de esos hechos, la expectativa es máxima.