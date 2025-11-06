Cuadernos: tras cuatro horas y con la participación de CFK vía Zoom, terminó la primera audiencia del juicio

Live Blog Post

Tras cuatro horas y con la participación de CFK, terminó la primera audiencia del juicio

La primera audiencia del juicio oral de la causa "Cuadernos de las coimas" duró cuatro horas y continuará el próximo jueves a las 9:30. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció en cámara desde su casa en Constitución a pedido del juez Enrique Méndez Signori.

"No todos los imputados aparecen en cámara, es deber del tribunal velar por que esta lectura se haga en presencia de los mismos, así que les pido que lo hagan", había intervenido Mendez Signori para que se muestren todos frente a la cámara.

La exmandataria es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos exministros de su gobierno, el remisero Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.

En esta primera instancia se leyeron las primeras 132 páginas del requerimiento de elevación a juicio oral de la causa central, que en total cuenta con 678 páginas. Todavía resta la lectura de otros cuatro casos conexos, según publicó Clarín.