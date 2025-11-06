en vivo CORRUPCIÓN

Cuadernos: tras cuatro horas y con la participación de CFK vía Zoom, terminó la primera audiencia del juicio

En esta nota, el minuto a minuto del juicio oral a CFK por la causa "Cuadernos de las coimas" y todas las repercusiones afuera y adentro de Comodoro Py.

Cristina Kirchner junto a su abogado Carlos Alberto Beraldi.

Mariano Recalde.

Cristina Fernández de Kirchner

El juicio oral por la causa "Cuadernos de las coimas", iniciada por la denuncia del periodista de La Nación Diego Cabot, comienza este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7 en Comodoro Py con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2005 para cobrar coimas a empresarios.

Tras cuatro horas y con la participación de CFK, terminó la primera audiencia del juicio

La primera audiencia del juicio oral de la causa "Cuadernos de las coimas" duró cuatro horas y continuará el próximo jueves a las 9:30. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció en cámara desde su casa en Constitución a pedido del juez Enrique Méndez Signori.

"No todos los imputados aparecen en cámara, es deber del tribunal velar por que esta lectura se haga en presencia de los mismos, así que les pido que lo hagan", había intervenido Mendez Signori para que se muestren todos frente a la cámara.

La exmandataria es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos exministros de su gobierno, el remisero Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.

En esta primera instancia se leyeron las primeras 132 páginas del requerimiento de elevación a juicio oral de la causa central, que en total cuenta con 678 páginas. Todavía resta la lectura de otros cuatro casos conexos, según publicó Clarín.

Recalde dijo que el juicio busca "distraer la atención del verdadero saqueo"

El senador reelecto de Fuerza Patria y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde, sostuvo que la causa Cuadernos "fue armada DE PRINCIPIO A FIN" y que el juicio oral busca "distraer la atención del verdadero saqueo: el megaendeudamiento y los recortes que se vienen en las jubilaciones, los salarios, la salud y la educación".

"Los que tendrían que estar rindiendo cuentas son los que se enriquecieron a costa del sacrificio de los argentinos, los que volvieron a poner al país de rodillas ante el FMI hipotecando el futuro de generaciones enteras", apuntó Recalde este jueves en Twitter.

CFK: "No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cumpliendo prisión domiciliaria en Constitución por la condena en el marco de la causa Vialidad, aseguró que "la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", insistió con que los cuadernos son "truchos reescritos 1.500 veces" y llamó "extorsionados" a los "arrepentidos". "No tengo miedo", remarcó CFK.

"No les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", sostuvo la exmandataria este jueves en Twitter.

La presidenta del Partido Justicialista le aseguró a la oposición y al Poder Judicial: "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses".

Comenzó el juicio de la causa Cuadernos

El juicio oral arrancó casi una hora más tarde de lo previsto con las 87 personas acusadas, sus defensas, la fiscalía y la querella de la UIF conectados por Zoom y los tres miembros del tribunal presentes en una sala de audiencias ubicada en el Palacio de Justicia de la Nación.

Preside el juez Enrique Méndez Signori junto a Fernando Canero y Germán Castelli y como cuarto juez sustituto se conectó el juez Guillermo Costabel. Se puede seguir el minuto a minuto por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura llamado "Poder Judicial de la Nación - Videoconferencias".

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández

Comenzó el juicio de la causa Cuadernos

El juicio oral arrancó casi una hora más tarde de lo previsto con las 87 personas acusadas, sus defensas, la fiscalía y la querella de la UIF conectados por Zoom y los tres miembros del tribunal presentes en una sala de audiencias ubicada en el Palacio de Justicia de la Nación.

Preside el juez Enrique Méndez Signori junto a Fernando Canero y Germán Castelli y como cuarto juez sustituto se conectó el juez Guillermo Costabel. Se puede seguir el minuto a minuto por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura llamado "Poder Judicial de la Nación - Videoconferencias".

