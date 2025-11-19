"JUSTICIA DIVINA"

Justicia bonaerense: cómo funciona la Secretaría de Enjuiciamiento que tiene en vilo a la magistratura

La destitución de la jueza del caso Maradona puso los reflectores sobre la comisión de jury. Los cinco pasos clave del proceso. Más de 100 causas en curso.

Letra P | Martín Soler
Por Martín Soler
En el corazón del sistema institucional bonaerense late un organismo que concentra la atención de jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios de la Justicia: la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, que determina el paso a paso de un juicio político en provincia de Buenos Aires.

Con más de 100 expedientes en trámite, esta oficina se ha convertido en el barómetro de la crisis de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial provincial. Dato a tener en cuenta: no todas las denuncias llegan a juicio y menos aún terminan en una destitución.

La Secretaría Permanente, organismo ligado al Poder Legislativo, actúa como filtro inicial de todas las denuncias contra magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires. Su creación responde a la ley 13.661, que establece el procedimiento para el juicio político de jueces, fiscales y defensores.

Carzoglio
Paso a paso

El proceso sigue una ruta crítica que tiene cinco pasos fundamentales:

  1. Recepción de denuncias: cualquier persona física o jurídica puede presentar una denuncia, desde un ciudadano común hasta el procurador general.
  2. Análisis de admisibilidad: la Secretaría evalúa si la denuncia cumple con los requisitos formales y si los hechos denunciados podrían configurar alguna de las causales previstas en la ley (mal desempeño, negligencia grave, incumplimiento de deberes, etc.).
  3. Trámite de descargo: si la denuncia es formalmente admisible, se corre traslado al magistrado denunciado para que presente su descargo en un plazo de diez días.
  4. Dictamen de la Comisión Bicameral: la denuncia pasa a la Comisión Bicameral de la Legislatura, que emite un dictamen sobre su procedencia.
  5. Decisión final sobre la apertura: con todos los elementos, la Secretaría resuelve si archiva el caso o si lo eleva al Jurado de Enjuiciamiento para que se inicie el juicio político propiamente dicho.
Jury a Martín Ordoqui - Martín Ordoqui Jury a Martín Ordoqui
Las causas que pueden activar el jury a funcionarios judiciales

El artículo 21 de la ley 13.661 enumera las conductas que pueden derivar en juicio político (jury): incompetencia o negligencia demostrada; incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; hechos incompatibles con la dignidad judicial; comisión de graves irregularidades procesales; condena penal firme; notoria falta de idoneidad moral.

El tiempo de resolución de cada caso varía según su complejidad: mientras las denuncias manifiestamente infundadas pueden archivarse en 30-60 días, los casos complejos -como el de Julieta Makintach- pueden llevar entre 6 meses y un año hasta llegar al Jurado de Enjuiciamiento.

La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento se encuentra así en una posición delicada: por un lado, debe garantizar el control ético sobre quienes administran justicia; por otro, evita convertirse en instrumento de persecución política o de venganzas personales.

Con más de 100 causas en trámite y nuevas denuncias llegando semanalmente, la Secretaría que custodia a los custodios de la justicia bonaerense se ha convertido, quizás sin buscarlo, en el verdadero termómetro de la salud institucional de la provincia.

