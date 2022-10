La rebelde Varisco choca con Frigerio y tensiona la unidad de JxC en Entre Ríos

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) El enfrentamiento entre la diputada radical Lucía Varisco y las huestes de Rogelio Frigerio hace peligrar la unidad del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de esta provincia. Las críticas de la legisladora hacia el diputado y Patricia Bullrich son asiduas pero se intensificaron luego de que la exministra de Seguridad vinculara en la mesa de Mirtha Legrand a su padre, Sergio Varisco, con la banda narco de Rosario, Los Monos.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Varisco fue intendente de Paraná durante el gobierno de Cambiemos y a los pocos días de finalizar su mandato fue condenado como partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado. Murió en prisión domiciliaria mientras cumplía su condena.

En este contexto, la diputada Varisco protagonizó en la anterior sesión un duro cruce con su par Ayelén Acosta (PRO) en donde cargó nuevamente contra Bulllrich, Frigerio y el exjefe de la Federal Néstor Roncaglia. La tensión fue tal que el frigerismo pidió a sus pares radicales que apartaran del bloque a la diputada. A pesar de que los boina blanca esperaban que baje el humo y que los enojos se disipen, luego de por lo menos dos reuniones y muchos cruces telefónicos, en la bancada amarilla insistían en que la separación de Varisco del bloque debía darse en la sesión de este miércoles. No sucedió.

También podés leer La heredera rebelde del radicalismo entrerriano

Ante este nuevo escenario, una propuesta de los frigeristas, que fue confirmada a Letra P por cuatro legisladores, fue formar un nuevo bloque (presentado como interbloque) compuesto por el PRO, el Movimiento Social Entrerriano (MSE) y los radicales que responden al exministro de Interior de Mauricio Macri.

En Entre Ríos, el hasta hoy interbloque opositor, figura que en rigor no existe formalmente en la normativa de la Cámara baja, cuenta con 14 bancas. Siete pertenecen a la UCR, seis al PRO y una al MSE. La aritmética arroja otro resultado si se mide la pertenencia a la candidatura a gobernador de Rogelio Frigerio o a la de Pedro Galimberti, el hasta ahora único adversario interno del exministro en su carrera a la gobernación.

También podés leer Los que se le animan a Frigerio en la interna de Juntos

El primerio suma a todos los PRO (Esteban Vitor, Ayelén Acosta, Nicolás Mattiauda, Jorge Satto, Martín Anguiano y Manuel Troncoso), al diputado del MSE Juan Domingo Zacarías y a los radicales Eduardo Solari, Uriel Brupbacher y Gracia Jaroslavsky. En tanto, con Galimberti están los diputados radicales Gustavo Cusinato, Lucía Varisco y Julián Maneiro. La restante es la también radical Sara Foletto, enrolada en la candidatura de Fabián Rogel pero que se puede contar en la bancada frigerista.

De todos modos, la sangre no llegó al río y acordaron un puente de tiempo en donde la UCR va a plantear el tema al partido y esperar que este resuelva. Así, evitan verse forzados a expulsar a una correligionaria del bloque, puesto que la diputada no piensa renunciar bajo ningún aspecto, según conoció este medio. Esta instancia partidaria pedida por los radicales será respetada por el PRO, aunque si no hay cambios tomarán una resolución.

También podés leer Una docena de nombres, la concurrida interna de Juntos en Paraná

El desacuerdo es irreversible y la grieta en la versión entrerriana de Juntos no se saldaría con un acuerdo de las partes. En el PRO entienden que el tiempo de los arreglos ya pasó y que, ante el no cese de las hostilidades, es necesario excluir a Varisco. De igual modo, en las especulaciones respecto de qué hacer también juegan las ecuaciones que resultan luego de observar los votos que obtuvo Varisco en soledad cuando disputó una banca en el Congreso en las elecciones de 2021. Allí utilizó el sello del partido Fe y consiguió un no despreciable 7% en la capital provincial, reteniendo para sí parte de los votos de su padre. Todos estos elementos están en la mesa de decisiones.