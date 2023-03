Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Kicillof no hizo mención al sistema de justicia ni al Poder Judicial bonaerense, el segundo más grande de Sudamérica, solo superado en volumen por el del Estado de San Pablo (Brasil). El gobernador se sentó en el recinto sabiendo que los jueces de la Suprema Corte estaban siguiendo el discurso. El mandatario obvió cualquier alusión a reformas judiciales, no hizo referencia al servicio de justicia bonaerense y apuntó su mirada en la corte federal. “La Corte, sin justificación y por fuera de sus atribuciones”, modificó la coparticipación, “las demás provincias y nosotros no lo vamos a permitir”, arengó.