SENADO I EXTRAORDINARIAS

Javier Milei sospecha que Victoria Villarruel y Rosatti quieren demorar el traspaso de la justicia laboral

En el arranque del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, la Casa Rosada sigue los movimientos de la vicepresidenta en torno a la iniciativa de traspaso del fuero laboral.

Por Letra P | Periodismo Político
En el entorno de Javier Milei sospecha que la vicepresidenta Victoria Villarruel podría estar detrás de una maniobra para dilatar el traspaso de la justicia laboral.

En el entorno de Javier Milei sospecha que la vicepresidenta Victoria Villarruel podría estar detrás de una maniobra para dilatar el traspaso de la justicia laboral.

En el entorno de Javier Milei sospechan que detrás de una maniobra administrativa de Victoria Villarruel se esconde un acuerdo entre la vicepresidenta y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para sabotear el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. 
EL NUEVO CONGRESO

Senado: Bullrich presiona a Villarruel para que la ayude a acelerar la reforma laboral

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Las gestiones oficiales encabezadas por Patricia Bullrich y la mesa política libertaria lograron acercar posiciones en las últimas horas y le allanó, al menos hasta ahora, el camino de aprobación al proyecto de reforma laboral. Las negociaciones con los popes sindicales y los principales gobernadores, realizados por Casa Rosada y por los operadores parlamentario, aceitaron el camino para reunir los votos necesarios.

Para alcanzar el número mágico, el Ejecutivo accedió a introducir 28 modificaciones en el proyecto que cambia de raíz la legislación laboral, en función de la demanda de gobernadores y la CGT. Sin embargo, en el estribo del tratamiento del proyecto en la cámara alta entró en un banco de niebla por un movimiento imprevista, quizás el más inesperado.

Uno de los cambios introducidos por el gobierno tuvo que ver no tanto con la negociación política sino con la publicación del convenio para el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo era una cuenta pendiente de la postergada transferencia de competencias prevista en la Constitución porteña de 1996, pero también responde a un viejo anhelo de estudios jurídicos ligados al sector empresario, que coinciden con macristas y libertarios en calificar al fuero laboral nacional como funcional a los intereses sindicales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2010844869002936552?s=20&partner=&hide_thread=false

El traspaso de la Justicia laboral

Así, una de las modificaciones introducidas al proyecto original fue el artículo 91 que sostiene que la Justicia Nacional del Trabajo seguiría vigente hasta que se formalizara el acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego se avanzaría en su disolución progresiva. Firmado y publicado en el Boletín Oficial, el acuerdo dejaba en offside la redacción de ese artículo.

La novedad fue informada inmediatamente al Senado para que se modificase la iniciativa antes de su publicación, sin embargo, el equipo de la vicepresidenta no lo incluyó en la ley madre. Al contrario, lo presentó como un proyecto autónomo, lo que motivó un nuevo conflicto con Villarruel, cuyo movimiento podría demorar o alterar el tratamiento del traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad.

En la Casa Rosada apuntan al secretario parlamentario Agustín Giustinian, como el responsable operativo de la maniobra aunque dan por descontado que detrás de él está la propia vicepresidenta. La sospecha más firme es que, a contramano de los intereses del gobierno, Villarruel está tendiendo puentes con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, aprovechando que el traspaso es un tema ultrasensible en el Poder Judicial, dado que implica un impacto fuerte sobre organización judicial y un cambio radical en uno de los fueros clásicos.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
CON MILEI EN DAVOS

Para bloquear a Villarruel, Adorni refuerza el control de la gestión y la agenda del gabinete

Con Milei de viaje en el exterior, el jefe de Gabinete se quedó con el control casi total de la gestión. Bloqueo a la vicepresidenta y reuniones privadas en Casa Rosada.
Victoria Villarruel. 
CONGRESO | SENADO

Karina Milei presiona a Victoria Villarruel para que no abra la comisión que fiscaliza los DNU

La mesa política decidió que la bicameral abra recién cuando la vice inicie el trámite. El antecedente de la AGN que permite tratar decretos en febrero.

Las Más Leídas

También te puede interesar

AUSA, la empresa pública porteña que maneja más del 20% del presupuesto en obra pública, planea un ajuste en su directorio.
MOTOSIERRA

AUSA analiza achicar su estructura y negocia el desembarco libertario en el directorio

Por  Francisco Basualdo
El Chiqui Tapia vs. Clarín
FUTBOL & POLÍTICA

Marcha atrás: no hubo acuerdo por la televisación del ascenso y la AFA rompe definitivamente con Clarín

Por  Gabriela Pepe
PJ bonaerense: la vicepresidenta Verónica Magario y el titular de la Junta Electoral, Leonardo Nardini
LA REPARTIJA

PJ bonaerense: los nombres para el Consejo partidario

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y Jorge Macri. 
ACUERDO PRO-LLA

El traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad abre la puerta a cambios sustanciales en el derecho al trabajo

Por  Francisco Basualdo