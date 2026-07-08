La Scaloneta no le mejora la imagen a Milei: un estudio reveló que el Mundial no impacta en el humor político

La Scaloneta no le mejora la imagen a Milei: un estudio detectó que el Mundial no impacta en el humor político.

La Selección argentina , Lionel Scaloni y Javier Milei protagonizan conversaciones muy distintas en las redes sociales. Un estudio de Reputación Digital concluyó que las victorias del equipo nacional en el Mundial 2026 generan un fuerte aumento del entusiasmo colectivo, pero ese clima positivo no mejora la percepción sobre el Gobierno ni se transforma en capital político.

El informe analizó 162 mil menciones públicas publicadas entre el 1 y el 8 de julio, período que abarcó los triunfos de Argentina frente a Cabo Verde y Egipto , y monitoreó en paralelo las conversaciones sobre Lionel Messi , la Selección argentina , el plantel y la política nacional.

La principal conclusión resume el fenómeno con una frase: "clima sí, capital no". Según los autores, el Mundial mejora el estado de ánimo general , pero ese efecto no deriva en una mejora de la imagen del oficialismo ni modifica la conversación política.

El estudio detectó que, tras la remontada frente a Egipto , entre el 64% y el 71% de las menciones vinculadas al fútbol expresaron emociones positivas como alegría o confianza. En cambio, la conversación política apenas registró un 3% de alegría durante la misma jornada.

Los investigadores también observaron que, mientras el debate futbolero pasó del enojo a la euforia después de la clasificación, la discusión política continuó dominada por emociones negativas. El 67% de las menciones políticas estuvieron atravesadas por la ira o el rechazo, sin variaciones significativas respecto de los días previos.

El documento sostiene además que la Selección argentina fue el único actor con saldo claramente positivo en términos emocionales. Ni Messi ni las figuras políticas lograron alcanzar niveles similares de aceptación dentro de la conversación digital.

El intento del Gobierno de subirse a la ola

El relevamiento señala que el presidente Milei buscó apropiarse de la épica deportiva durante los festejos por la clasificación, con declaraciones y publicaciones en las que comparó la remontada de la Scaloneta con el rumbo de su gestión. El informe también menciona intervenciones de la ministra Patricia Bullrich en la misma línea.

Sin embargo, los autores concluyen que esa estrategia no encontró una respuesta favorable en las redes sociales. Por el contrario, cuando el fútbol y la política aparecieron mezclados en una misma conversación, el sentimiento registrado fue el más negativo de todo el análisis, con un índice neto de sentimiento de -72.

El estudio agrega que la politización del Mundial disminuyó a medida que crecían las victorias argentinas. La proporción de conversaciones que mezclaban deporte y política cayó del 4,1% al 1,7%, lo que fue interpretado como una menor tolerancia de los usuarios a los intentos de asociar los éxitos deportivos con dirigentes o espacios políticos.