Javier Milei cumple con Estados Unidos: Diputados debate el tratado de patentes

Javier Milei impulsará en Diputados el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una de las exigencias de Estados Unidos en el acuerdo bilateral firmado con Argentina. El 22 de abril comenzará el debate en comisión, con el objetivo de aprobarlo antes del 30 de abril, plazo fijado por Donald Trump .

El PCT fue elaborado en 1970, en Washington, y entró en vigencia en 1993. El entonces presidente Carlos Menem lo envió al Congreso y el Senado lo aprobó el 22 de julio de 1998. Como los tratados internacionales no vencen, La Libertad Avanza (LLA) buscará darle aprobación definitiva y empezar a cumplir con Estados Unidos, el mayor interesado en la protección de las patentes.

En un cronograma estimado, el 22 de abril se reunirían las comisiones de Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto para comenzar el tratamiento del PCT. En LLA se ilusionan con un dictamen rápido y la ratificación una semana después. Confían en la ayuda de los aliados habituales que tuvo este trimestre. Se trata del PRO, la UCR, los bloques liderados por gobernadores y al menos un sector de Provincias Unidas.

Este combo alcanza para una mayoría simple, aunque ya demostraron que no siempre juegan con el Gobierno: el pasado miércoles, algunos de estos bloques, como Elijo Catamarca e Innovación Federal, se desmarcaron del oficialismo y dejaron a Manuel Adorni cerca de una interpelación.

El PCT está a la espera de ser revisado en Diputados hace 28 años. En este tiempo, no sólo no fue debatido, sino que hubo resoluciones que son contrarias a su contenido, que deberían revisarse si el tratado es ratificado en forma definitiva por el Congreso.

En el mensaje que envió el Gobierno en 1998 destaca que el PCT pretende "simplificar y hacer más eficaz y económico el procedimiento a seguir para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones", como también "evitar repeticiones de presentación por separado en cada uno de los países en forma independiente, con exámenes y trámite idénticos".

Además, el expresidente Menem destacó que el tratado busca "reducir considerablemente los gastos derivados de traducciones y honorarios de los abogados de patentes de diferentes países en lo que se desee proteger de la invención". El expediente aclara que el tratado no afecta las patentes conocidas, que seguirán rigiéndose con la legislación de cada país.

Otro aspecto relevante es que el tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es el foro mundial dedicado a "los servicios, la política, la cooperación y la información en materia de propiedad intelectual". Forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene sede en Ginebra.

Reclamos de Trump

El Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos fue firmado entre Estados Unidos y Argentina el cinco de febrero, aunque la negociación había comenzado en septiembre, cuando Milei consiguió un rescate financiero de Trump para frenar una corrida cambiaria, que le permitió sostener el Gobierno hasta las elecciones legislativas de octubre, en las que finalmente LLA ganó en casi todas las provincias.

El texto incluye el compromiso para la apertura de mercados, eliminación de aranceles, compromisos en materia laboral y el cumplimiento de normas de medicamentos y antipiratería, como es justamente el tratado sobre patentes. El Congreso intervendrá en cada aspecto del pacto que requiera ratificación parlamentaria.

Por caso, existe un compromiso de avanzar en acuerdos por minerales críticos. La reforma de la Ley de Glaciares sancionado el miércoles último apunta a dar cumplimiento con este tema. También deberá actuar el Congreso para ratificar otros tratados internacionales vigentes, la mayoría destinados a la protección de inversiones extranjeras.

Algunos de ellos son el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977); o el Acta de Ginebra (1999), destinado a la protección de diseños industriales a nivel global.

El Gobierno informó que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y eso recuperará exportaciones por 1.013 millones de dólares. El país de Trump concederá además una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado.

Mayoría ajustada

LLA también busca acelerar la agenda en el Congreso tras la sanción de la reforma de Ley de Glaciares, pero tuvo una alerta con las votaciones de la oposición para pedir incorporar proyectos al temario.

Si bien en ningún caso se alcanzaron los tres cuartos del recinto necesarios para cambiar la agenda de sesión, la mayoría de las votaciones tuvieron una mayoría simple a favor y quedaron a pocos votos de la mitad más uno de la cámara. Si se coordina, la oposición podría imponer una agenda propia, como en 2025.

Entre los proyectos que la oposición buscó considerar estuvieron los que piden interpelar a Adorni para que explique su patrimonio y sus viajes; y el que solicita llevar al banquillo a Karina Milei, como parte de la pesquisa legislativa del caso $LIBRA.

Estos intentos cosecharon 124 y 125 voluntades, a pocos votos del cuórum (129), al que podrían acercarse si en un próximo intento se sumaran los dos miembros de Unión por la Patria que estaban ausentes (Pablo Yedlin y Emir Félix). Aun así, el Gobierno quiere avanzar con una sesión para antes de fin mes, cuando también está prevista la visita de Adorni a brindar el informe de gestión.