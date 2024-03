Javier Milei anticipó que la inflación de febrero estará abajo del 15%: "Es un numerazo"

"Corregir 100 años de desastres no es gratis, en especial las aberraciones que se hicieron durante los 20 años de kirchnerismo. Han sido una catástrofe", consideró el jefe de Estado. En enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 20,6%, lo que se tradujo una desaceleración con respecto a diciembre, que había marcado un máximo mensual de25,5%.

En una entrevista al canal Crónica, Milei criticó los controles de precios durante el kirchnerismo: “Si la economía funcionara con el método de (el ex secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno, llamando empresarios, apretandogente vía llamados telefónicos... no funcionan, los controles de precios no funcionan”.