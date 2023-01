Balladares: “Tengo la intención de competir por la intendencia de Lanús”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Desde Bariloche, destino donde vacaciones y frecuenta cada año, el concejal de Lanús y referente del Movimiento Evita Agustín Balladares ratifica su intención de competir por la intendencia del distrito que gobierna el macrista Néstor Grindetti. “Intenciones siempre tengo”, dice en diálogo con Letra P y plantea que la mejor opción sería una interna “inteligente” entre los diferentes sectores del Frente de Todos para luego ir juntos contra el PRO. Critica al jefe comunal y pone en duda su renunciamiento a la búsqueda de otra reelección.

Balladares se muestra confiado. “En 2023, Lanús volverá a ser gobernado por el peronismo”, afirma y dice que “el macrismo local está en caída” porque hay un intendente que está “focalizado en la interna feroz del PRO” y que eso ha afectado a la gestión. “Tiene que amagar hasta último momento, pero no tiene mucho lugar para ser candidato a gobernador en Juntos”, asegura y también cuestiona al posible sucesor del jefe comunal, el jefe de Gabinete Diego Kravetz.

“La figura del intendente se está desgastando, pero mucho más la de Diego Kravetz, porque no tiene el consenso interno que tiene Grindetti (…) es una persona que ha ungido su popularidad atada al combate del delito y el delito crece todos los días; se nota su incapacidad para resolver el tema”, disparó.

Es en ese marco que Balladares se anota para una interna del peronismo en el distrito donde también juegan fuerte La Cámpora, con el concejal y ex viceministro de Justicia de la nación, Julián Álvarez, y el Frente Renovador, con el diputado provincial y presidente del Club Lanús, Nicolás Russo.

-¿Vas a ser candidato a intendente?

-Intenciones siempre tengo; transformaríamos Lanús para bien.

Para el dirigente del Movimiento Evita, la mejor forma de llegar fortalecidos a la elección general para pelar con el PRO es con una interna competitiva. “Hay un proceso político de unidad, pero pensar que el equivalente a eso es una lista de unidad es un error. Hay ámbito y diálogo, podemos pensar unas PASO inteligentes para ser competitivos frente al macrismo. Puede haber mayor unidad política, cosa que antes no sucedía”, aseguró.

Balladares dice que los problemas que sufre la población de Lanús son “similares o peores” a los que padecía durante la gestión de Darío Díaz Pérez, lo que derivó en la derrota del peronismo. “Hay problemas muy concretos con la seguridad, problemas vinculados a la falta de obra pública… la ruptura de pavimentos y cuestiones vinculadas a la salud y el medio ambiente”, compara y suma cuestionamientos por la política económica del macrismo que fue, según dice, “el negocio inmobiliario en detrimento de los servicios”.

El concejal dice que “hay que hacerse cargo del debate por la seguridad, con estrategias para el combate del delito, terminar con la corrupción, trabajar fuertemente en la obra pública y el mejorado de las calles, poner en funcionamiento la planta asfáltica municipal al 100 por ciento, ocuparse de los temas ambientales, generar un nuevo código de construcción, urbanizar los barrios populares e implementar mejores políticas sanitarias”.

Finalmente, hace un paréntesis en la discusión local y habla de las aspiraciones del Movimiento Evita de cara a la próxima elección. “Vamos a aportar a la unidad del Frente de Todos, que está consolidada, pero además debemos ampliar, el Movimiento Evita va a instalar diferentes ejes y propuestas que creemos centrales para resolver los problemas, tendremos un rol protagónico”, desafía.

Sobre la elección de candidaturas para la Nación y Buenos Aires, destaca que aún no hay una definición por parte del espacio y que eso se debatirá en el Congreso Nacional previsto para marzo. No obstante, a título personal considera que a nivel nacional las PASO serían “interesantes” si están pensadas con una mirada común. Sin embargo, para la provincia tiene dudas porque “todas las encuestas dan que el gobierno provincial está trabajando correctamente” y no hay que “entorpecer”, sino “pensar la mejor estrategia”.