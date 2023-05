El Independiente de Maratea: grises de una colecta cada día más cuestionada

Que Maratea haya sido asesorado para montar la arquitectura jurídica de la colecta millonaria en Neuquén, a 1200 kilómetros de Avellaneda, multiplica las preguntas que surgen ya no sólo desde espacios periodísticos con segundas intenciones (por animosidad política o chicana futbolera), sino también desde ámbitos protagonizados por hinchas de Independiente.

En Neuquén no hay IGJ, pero existe un órgano que tiene poder de contralor societario: es el Registro Público de Comercio dependiente de la Justicia provincial. Su injerencia está en discusión entre quienes conocen de cerca la construcción de este tipo de sociedades o ingenierías financieras. La ley provincial 3265 de 2000 prevé que el registro de fideicomisos lo lleve el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén. El Registro Público de Comercio no interviene, a pesar de que en la propia página del Poder Judicial hay una sección para detallar cómo se deben inscribir los fideicomisos . En medio de ese gris, Maratea y el viejo ídolo del club, Pepe Santoro , eligieron esa provincia para llevar a cabo la iniciativa a contrarreloj. Según el Colegio de Escribanos de la provincia, el fideicomiso fue creado después de la conferencia de Maratea, cuando la suma ya superaba los 100 millones de pesos.

https://twitter.com/MuyCAI/status/1654156370839494657 ¡Se juntó la mitad de la deuda con el América!



Los hinchas de #Independiente rompieron la barrera de los 650 millones de pesos.



A no aflojar. Alias “maratearojo” pic.twitter.com/LQqFhHLDxR — Muy Independiente (@MuyCAI) May 4, 2023

A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, en Neuquén los fideicomisos pueden ser creados en ámbitos privados. La escribana que actúa en la confección legal de la colecta que ya superó los 630 millones de pesos se llama Diana Haydée Rosso. La funcionaria judicial no accedió al expediente por sorteo, sino porque el grupo que asesora a Maratea eligió la escribanía Rosso para tal función. Letra P intentó hablar con Rosso, pero prefirió no dar precisiones del contrato en cuestión. “Con relación a este tema, por una cuestión de secreto profesional, no puedo emitir ningún tipo de manifestación”, aludió.