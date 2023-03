Messi se mancha sin querer con el barro de la política

Primero fue la foto con Mauricio Macri en la Salle Pleyel de París, sobreanalizada hasta límites asombrosos. Después, el mensaje mafioso que dejaron en el supermercado de Rosario propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo , su pareja. Pese a que siempre eludió pronunciarse sobre hechos o posturas políticas partidarias, Lionel Messi quedó esta semana en el centro de una agenda de la que no suele formar parte. En un año electoral, eso traccionó oportunismos y frases efectistas de todo el arco político: desde el pedido desesperado del intendente de Rosario, Pablo Javkin , hasta la autocrítica moderada del oficialismo nacional y los cuestionamientos descarnados de la oposición.

Las dos últimas publicaciones en las redes sociales de Macri evidencian ese uso deliberado: el expresidente subió la imagen tomada por el fotógrafo oficial de la FIFA el lunes; y este jueves reaccionó ante la balacera al supermercado Único creado por la abuela de Antonela en la década del 90: “Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”, escribió en Twitter.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1630348710889545731 Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos! pic.twitter.com/zohTOz04zZ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2023

Todavía no hay precisiones sobre el origen, quiénes balearon el comercio y dejaron escrito sobre un cartón una amenaza que recorrió el mundo: “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. Sin embargo, no solo Macri salió a exigir medidas: Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta agitaron los reclamos por la política de seguridad.