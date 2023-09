La respuesta dentro de La Libertad Avanza es siempre la misma, venga de donde venga: “Es un tema que no nos interesa, no está en nuestra agenda”. Ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni el torneo local ni la Selección asoman hasta el momento como espacios tentadores para el círculo de Javier Milei. El candidato libertario, al que unos pocos recuerdan como ex arquero de Chacarita, cuenta con personas cercanas que influyen en ese sector; pero por ahora no se le conoce una sola idea sobre lo que piensa o lo que haría, más allá de su publicitada predilección por privatizar casi todo. No obstante, en sectores gubernamentales especulan que Mauricio Macri sería su pata futbolera en caso de saltar a la cancha como presidente a partir del 10-D.