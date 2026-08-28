En crisis, Unión de Santa Fe pidió recortar un operativo policial y abrió un conflicto con Utedyc

La dirigencia de Unión de Santa Fe le pidió al gobierno de Maximiliano Pullaro reducir el operativo policial del partido como local frente a Sarmiento de Junín de este viernes para bajar los costos de seguridad. En paralelo, el club decidió convocar a menos trabajadores para el encuentro y abrió un conflicto con el sindicato.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) cuestionó la reducción de personal y denunció, además, una serie de incumplimientos laborales. A ese escenario se sumó esta semana la aparición de más de 20 cheques entregados al plantel que fueron rechazados por falta de fondos.

Los tres episodios pusieron nuevamente el foco sobre la situación económica del club que conduce Luis Spahn , reelecto con el 51,8% de los votos frente a una oposición unificada , en mayo de 2025. Después de aquella victoria, el empresario aseguró que comenzaba su último mandato al frente de la institución.

El conflicto más inmediato se abrió con Utedyc Santa Fe . El sindicato presentó este jueves un reclamo formal después de conocer que Unión pretendía achicar la cantidad de trabajadores convocados para prestar servicio durante el partido del viernes ante Sarmiento de Junín.

El planteo, sin embargo, fue bastante más allá de esa decisión puntual. En un duro comunicado, el gremio denunció salarios pagados fuera de término, conceptos abonados “en negro” y trabajadores que no estarían debidamente registrados .

“La reiteración de estas situaciones genera un creciente hartazgo y preocupación entre los compañeros”, sostuvo la organización, que remarcó que el personal continuó cumpliendo sus tareas pese a los retrasos. Desde el sindicato apuntaron directamente a la comisión directiva: “Utedyc no permitirá que se naturalicen ni se perpetúen incumplimientos”.

Por ahora, entre el personal descartan que la disputa altere el ingreso al estadio ni el desarrollo del encuentro previsto para las 19.

Unión pidió reducir el operativo para bajar costos

En paralelo al frente sindical, la conducción tatengue puso la lupa sobre los gastos que demanda cada presentación como local para tratar de darle aire a una caja que viene mostrando dificultades.

Según se pudo saber, Unión le pidió al gobierno provincial disminuir la cantidad de policías destinados al partido frente a Sarmiento y también pretende achicar el despliegue de seguridad privada. La intención es abaratar el operativo que debe afrontar cada vez que juega en el estadio 15 de Abril.

La dirigencia ya venía reconociendo las necesidades financieras: a comienzos de agosto, Spahn admitió públicamente que desde lo económico el club necesitaba concretar “por lo menos, una venta más”.

Más de 20 cheques rechazados en Unión

Otra señal de las dificultades financieras llegó desde el plantel profesional. Esta semana se conoció que más de 20 cheques entregados a integrantes del equipo fueron rechazados por falta de fondos.

Los pagos corresponden a premios que el club había acordado con los futbolistas. La dirigencia había establecido un esquema para ponerse al día con esos compromisos, pero una parte de los documentos todavía no pudo ser cobrada.

En Unión vincularon el inconveniente con ingresos que aún no llegaron por transferencias de jugadores. Entre los casos mencionados aparece el dinero que Racing mantiene pendiente por el pase de Juan Ignacio Nardoni.

El episodio también reavivó una discusión que acompaña desde hace años a la gestión de Spahn: la deuda que el presidente asegura que Unión mantiene con él y su familia por aportes realizados al club, calculada por el propio dirigente en alrededor de cinco millones de dólares.

La devolución está atada a un mecanismo que establece de qué ingresos puede recuperar esos fondos, con el objetivo de que el pago no desfinancie al club. La composición de la deuda, de todos modos, fue cuestionada en distintas oportunidades por sectores de la oposición.