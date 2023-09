El Comandante Tapia y el acto más grande de la campaña

El presidente de un club del AMBA que estuvo en San Juan hizo una asociación entre este encuentro y el escenario político que evidenciaron las PASO: “En un país en el que se habla de crisis de representación, con fuerzas políticas debilitadas, lo de San Juan no es más que una gran muestra de fortaleza de y para el Chiqui”. La postal del Cantoni enmarca esa frase: Uñac, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quien además comanda el Consejo del Interior, en un escenario con diez mil personas detrás. Show must go on.