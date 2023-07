"Tratamos de que la interna nacional no permee en la provincia"

Trata de no meterse en la interna de alta intensidad que protagonizan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich . Incluso, logró ser el candidato de unidad de ambos presidenciables y organizar, además, una lista única de diputados nacionales , hechos inusuales en el país. “Tratamos de que esa interna nacional no permee en nuestra provincia porque tenemos otra forma de hacer política”, explica. “Tenemos dos muy buenos candidatos y creo que el 13 de agosto va a ser la oportunidad para que los vecinos decidan cuál de estos dos espacios expresa mejor nuestros valores y nuestras ideas”, argumenta y, enseguida se pregunta: “Además, ¿cuál tiene más posibilidades después de ganarle al kirchnerismo?, que es la madre de las batallas”, dando a entender que prefiere al que tenga más chances de vencer a Sergio Massa en la instancia posterior.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffrigeriorogelio%2Fstatus%2F1680026581505277954&partner=&hide_thread=false Gracias @PatoBullrich por venir a ER. Es ahora el momento de recuperar la paz y seguridad de la provincia y del país. No vamos a permitir que el narcotráfico se apropie de las calles y arruine el futuro de los jóvenes. Tenemos la oportunidad de hacer esos cambios profundos. pic.twitter.com/23zhRZ3HRh — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 15, 2023

Un eje de la campaña peronista apunta a cuestionar la entrerrianía de su oponente. “Lo vienen haciendo desde el 2021”, se defiende Frigerio. Y recuerda que “no les salió bien, ¿no? Tuvieron la peor derrota que se recuerde en la provincia”. Sobre el punto agrega que “aquel que tiene que demostrar mucho lo que es, habla de sus falencias y no de sus activos. No contesto chicanas, no contesto agresiones. Estoy enfocado en hablar de los problemas de la gente y de ahí no me van a sacar”.