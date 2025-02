Entre Ríos: por qué Rogelio Frigerio les tira un salvavidas financiero a las intendencias

La reunión de este jueves apuntó a poner paños fríos a esas demandas y remarcar que el Estado provincial no se retirará como lo hizo el nacional. “Quedó clarísimo el retiro de la Nación de toda obra pública y de viviendas. Nos trajimos mayor certidumbre de lo que va a hacer la provincia, Frigerio fue claro en eso, aunque las soluciones concretas todavía no estén”, sintetizó un mandatario peronista en diálogo con Letra P . “Onda sí, plata por ahora no”, resumió ante la consulta por el espíritu de la reunión.

Transferencia de los fondos de Vialidad Provincial

“No hay mejores conocedores de la realidad local que los intendentes. Este encuentro es para escucharnos entre todos y avanzar en el reordenamiento del Estado provincial”, aseguró, en la misma línea, Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo y vocero del encuentro.

La sintonía con intendentes se tradujo en el único anuncio concreto del evento. La transferencia de fondos desde Vialidad Provincial a los municipios. El organismo maneja un presupuesto anual para 2025 de unos 175 mil millones de pesos. Lo que busca el gobierno de Frigerio es dar celeridad al manejo de esos recursos y a la ejecución de las obras. “Hoy Vialidad traslada una máquina 120 kilómetros de una zona a otra para trabajar 10 kilómetros de caminos rurales. No tiene sentido”, ejemplificó una fuente gubernamental.

Lo que sucede en la práctica es que los municipios colaboran con la maquinaria. La diferencia es que, según se anunció, ahora recibirían una retribución por eso. En el gobierno aclaran que no se trata de destinar más plata si no de optimizar el presupuesto que ya se maneja. “Nos dijo que había que buscar algo más ingenioso; que la provincia, así como está, no tiene la maquinaria suficiente para atender los 45 mil kilómetros. Por eso nos pidió ir viendo con los municipios los caminos de la producción, que son los que a él le preocupan. De las rutas se hará cargo la provincia”, amplió el jefe del PJ.

Imagen de WhatsApp 2025-02-27 a las 14.35.02_651b6a84.jpg Intendentes e intendentas de Entre Ríos escucharon y hablaron durante más de tres horas en un encuentro al que convocó el gobernador de Entre Ríos para hablar de un "reordenamiento" del estado provincial.

Sintonía fina con intendentes en Paraná

Troncoso reconoció que había “una inercia” en el Estado provincial. Dijo que los intendentes “se ocupan de cosas del gobierno provincial” y sostuvo que el anuncio buscaba ordenar esa anomalía. Habló de “quitarles el peso” y dijo que era injusto que se ocupen del mantenimiento de los caminos. “No queremos deslindar más responsabilidades en ellos”, admitió.

En esa sintonía transcurrió el encuentro, con nutrida concurrencia a pesar de que algunos faltaron porque tenían compromisos institucionales en sus localidades. Los que estuvieron coincidieron en resaltar la disposición del gobernador a escuchar. “Le dio micrófono a cuanto intendente quiso hablar”, contó uno de los asistentes. “Celebro este ámbito de encuentro multipartidario. Lo mejor es abordar así juntos los problemas”, dijo por su parte Adrián Fuertes, peronista que gobierna Villaguay. Para el vecinalista José Luis Walser la provincia está ordenando “la debacle” que dejó el retiro de la Nación, que recargó “un montón” a los municipios.

Imagen de WhatsApp 2025-02-27 a las 14.35.01_b64b6f5e.jpg Todo el gabinete acompañó el encuentro junto a Rogelio Frigerio.

Las quejas de los intendentes del peronismo

La semana pasada, jefes y jefas comunales del PJ, muchos de ellos presentes este jueves en Paraná, como la local Rosario Romero, firmaron un largo documento en el que denuncian que gobiernan con más gastos y menos recursos.

“Estamos asistiendo al mayor desfinanciamiento de la historia porque nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas que el gobierno provincial ha dejado de hacer porque no tiene los recursos o porque los tiene y no los vuelca como corresponde, y que además nos tenemos que hacer cargo de cuestiones como educación, salud, seguridad, mantenimiento de los caminos rurales que son competencia exclusiva del gobierno provincial”, se había quejado hace unos días Mauro Díaz Cháves, de Aldea San Antonio.

“No están gobernando sin plata; están gobernando con la plata de los municipios. Podes levantar el teléfono de cualquier intendente de la provincia y te va a contar que nos encargamos del mantenimiento de las escuelas, aportamos el combustible para que los docentes vayan a dar clases”, había dicho el martes, antes de la convocatoria del gobierno provincial de este jueves.

Como él, los mandatarios opositores levantaron la voz para evidenciar las cargas que recaen en las ciudades, sobre todo ante el avance en simultáneo de una campaña de desprestigio de los municipios por parte del gobierno nacional.

“La presión fiscal mayoritaria es ejercida por la Nación, y la ausencia de recursos provenientes del gobierno central dirigidos a los gobiernos subnacionales constriñe las posibilidades de estos de avanzar en la prestación de servicios cada vez más eficientes, que satisfagan las demandas de los contribuyentes”, advirtieron. “Cualquier intento por redirigir el costo político proveniente de la insuficiente baja impositiva realizada por el gobierno nacional, en franco incumplimiento a su plataforma electoral, hacia las provincias o municipios no reviste de sustento teórico ni práctico y sólo contribuye a la confrontación entre argentinos y argentinas y en este caso entre entrerrianos”, manifestaron.