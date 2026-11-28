El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , renovó la presión sobre el titular del cuerpo, Martín Menem , para que se trate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El organismo internacional rechazó este sábado el pedido argentino de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera en las aguas que rodean al archipiélago. La resolución reactivó el debate parlamentario sobre la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y que el oficialismo no logró llevar al recinto la semana pasada.

“El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles”, expresó Ritondo a través de sus redes sociales. En ese sentido, remarcó: “Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo”.

El diputado destacó el trabajo de la bancada amarilla para introducir modificaciones al proyecto que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso y reclamó que se avance con su aprobación. “La defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”, sostuvo.

El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles. Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo. Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de…

El planteo del macrismo coincidió con el pedido del Presidente, quien, tras conocerse la resolución del tribunal con sede en Hamburgo, instó a la cámara baja a tratar y aprobar la iniciativa durante la próxima semana.

Martín Menem y el antecedente de la sesión fallida por Malvinas

El pasado miércoles 18 de noviembre, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados no consiguieron reunir el cuórum necesario para debatir la Ley Malvinas. Menem dio por caída la sesión especial con 126 legisladores en sus bancas, tres menos de los necesarios para habilitar la discusión.

El fracaso parlamentario desató el malestar del macrismo, que había garantizado su acompañamiento a la iniciativa. Ritondo cuestionó entonces a los bloques que no facilitaron el inicio de la sesión.La intención de la Casa Rosada era conseguir la media sanción del proyecto antes de que la Justicia internacional se pronunciara sobre el reclamo argentino contra la explotación de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion.

La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones económicas y las inhabilitaciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Además, prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

Con el fallo del Tribunal del Mar sobre la mesa y el período de sesiones ordinarias a punto de finalizar, el reclamo del PRO y el pedido de Milei vuelven a poner en manos de Menem la tarea de reunir los votos para habilitar el debate.