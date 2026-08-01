Conicet en pleno ajuste: casi 380 científicos pierden su beca y el recorte ya llega a 2700 trabajadores

El ajuste de Javier Milei y Toto Caputo sobre el Conicet profundiza su impacto: casi 380 científicos dejarán de cobrar sus becas, el ingreso a la carrera de investigador se redujo a la mitad y el recorte ya afecta a unos 2700 trabajadores. Los salarios, además, perdieron más del 40% de su poder adquisitivo.

En 2026, el presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet ) ronda los $600.000 millones. El 96% de esos recursos se destina al pago de salarios de investigadores y becarios, por lo que cualquier ajuste impacta de manera directa en los ingresos del personal. Incluso quedaron excluidos de la recomposición salarial del 24,33% que recibió el personal docente y no docente del sistema universitario.

En mayo pasado, para sostener el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el ministro de Economía dispuso un recorte adicional del 2% en el gasto corriente del Estado y del 20% en el gasto de capital.

La medida implicó una poda de $3000 millones en el presupuesto del Conicet. De ese total, $2000 millones afectaron la masa salarial, mientras que los $1000 millones restantes se recortaron de las partidas destinadas al funcionamiento de los proyectos de investigación, como la compra de reactivos para experimentos, el financiamiento de congresos científicos y el equipamiento tecnológico de los laboratorios.

Según explicó a Letra P Jorge Aliaga , integrante del directorio del organismo en representación de las universidades nacionales, el Conicet enfrenta un faltante de $13.000 millones para cubrir el pago de salarios y becas hasta fin de año. Ese déficit deberá ser compensado por el Ministerio de Economía durante el segundo semestre.

El recorte de la inversión el Conicet llegó al 34,7% respecto de 2023

El Conicet es el organismo que más puestos de trabajo perdió en el complejo de Ciencia y Tecnología con 2365 trabajadores menos hasta marzo, según datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación, que dirige el exministro de Educación Daniel Filmus

Científicos sin beca y fuera del sistema

Uno de los efectos más visibles de la crisis que atraviesa el sistema científico alcanza a casi 380 investigadores que en julio finalizaron sus becas posdoctorales de tres años y quedaron sin ingresos. El Conicet postergó hasta 2027 la convocatoria para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) correspondiente a 2025, lo que dejó a ese grupo en un limbo administrativo y laboral.

La decisión depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, que por ahora se niega a autorizar una partida de $3000 millones para prorrogar las becas posdoctorales vencidas. El presidente del Conicet, Daniel Salomone, no se pronunció públicamente sobre el tema.

La extensión de las becas permitiría sostener a los investigadores hasta que, en 2027, se publique el listado definitivo de quienes concursaron para ingresar a la carrera, paso que implica acceder a la planta permanente del organismo.

Conicet en pleno ajuste: casi 380 científicos pierden su beca y el recorte ya llega a 2700 trabajadores

"Son 375 personas que quedan descolgadas del sistema hasta el año que viene", explicó a Letra P el físico Jorge Aliaga, representante de las universidades nacionales en el directorio del Conicet. "Muchos de esos becarios terminarán siendo seleccionados para la carrera de investigador, pero actualmente se quedan sin ingresos. Lo más razonable sería preservar ese recurso humano dentro del sistema científico", agregó.

Aliaga sostuvo, además, que "el único que puede conseguir la partida presupuestaria para financiar la prórroga de las becas es Daniel Salomone. Es una discusión que está planteada desde abril".

Menos investigadores en nombre del superávit

De los 375 investigadores afectados, alrededor de 260 desarrollan sus tareas en universidades nacionales. Solo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) hay unos 60 casos. Fuentes del sistema universitario señalaron que, para amortiguar el impacto, varias casas de estudio comenzaron a asignarles horas de docencia, una solución transitoria que, a su vez, reduce la disponibilidad de cargos para otros docentes.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la conducción del Conicet redujo de 800 a 400 las vacantes para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico. Además, en 2024 suspendió directamente la convocatoria anual en la que se evalúan los antecedentes de quienes aspiran a incorporarse al principal organismo de ciencia y tecnología del país.

Conicet: científicos que terminaron sus becas postdoctorales quedaron afuera de la carrera de investigación

El expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, cuestionó la pasividad de la conducción del organismo. "Salomone debería estar preocupado por evitar que se vaya cualquier becario que está en condiciones de convertirse en investigador de carrera. No reclamar los recursos que necesita no lo convierte en un buen funcionario, sino que desnuda su incompetencia o una actitud contraria a los intereses del Conicet", afirmó a Letra P.

A esa situación se suma el atraso acumulado en el ingreso a la Carrera del Investigador Científico. El gobierno de Alberto Fernández dejó un listado de unos 800 científicos posdoctorales que ya habían concursado y aguardaban su incorporación.

Con la reducción de vacantes y la suspensión de convocatorias durante la gestión de Milei, actualmente son más de 800 las personas que completaron el doctorado y el posdoctorado y siguen esperando acceder a un cargo como investigadores del Conicet.

Inversión obligatoria en Ciencia y Tecnología, eliminada

El Presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre pasado eliminó, además, la obligación del Estado de incrementar de manera progresiva la inversión en ciencia y tecnología, que la legislación vigente proyectaba hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Como consecuencia, la inversión pública en el sistema científico volvió a ubicarse en un piso histórico. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, este año representa apenas el 0,170% del PBI, por debajo del ya reducido 0,212% registrado en 2024.

En ese contexto, la semana pasada Santilli desplazó a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el área de la que depende el Conicet. El cambio se produjo en medio del ajuste presupuestario y de las crecientes críticas de la comunidad científica por la falta de recursos y la paralización de los ingresos al organismo.