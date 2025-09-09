HOLA, PERDIDO

Tras semanas de silencio, el FMI respaldó a Javier Milei por la "sostenibilidad cambiaria" y el ancla fiscal

El organismo se pronunció tras la derrota electoral y la presión sobre el dólar. Crece la incertidumbre por reservas, deuda y compromisos de fin de año.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Javier Milei con la titular del FMI

Javier Milei con la titular del FMI

Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rompió su silencio y apoyó este martes al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo, al destacar la defensa de la "sostenibilidad cambiaria" y el ancla fiscal. El respaldo llega después de la derrota en las elecciones bonaerenses y en un escenario de alza del dólar que tensiona las reservas.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele

La falta de mensajes públicos alimentó rumores sobre el respaldo real del Fondo. Este jueves, la vocera Julie Kozack brindará una conferencia en Washington y se espera que amplíe las señales de apoyo a la administración libertaria.

Mientras tanto, el posteo de este martes fue suficiente para que el mercado leyera un gesto de continuidad del programa.

“El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, escribió la portavoz del FMI en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/1965504920033132580&partner=&hide_thread=false

“Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, puntualizó.

Reservas, deuda y la estrategia oficial

La acumulación de divisas sigue siendo el gran desafío. Según la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, Argentina necesita reunir u$s 5.900 millones antes de diciembre para cubrir vencimientos y sostener la banda cambiaria.

El FMI, que ya bonificó u$s 5.000 millones de esta meta, observa cómo el Banco Central intenta recomponer poder de fuego.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto a su vice Vladimir Werning, insiste en que las compras se harán en función de los intereses locales y no por exigencia del mercado.

Sin embargo, analistas advierten que tras las elecciones de octubre podría imponerse un nuevo esquema cambiario con devaluación incluida.

Agenda de desregulación y el espejo del mercado

El comunicado del FMI replicó casi palabra por palabra la defensa que Milei hizo en redes sociales: equilibrio fiscal, apretón monetario y continuidad de las bandas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1965512520720154990?t=A4J9ZmU4U5HBfO4GYNguQg&s=08&partner=&hide_thread=false

A esto se suma la promesa de avanzar en la agenda de desregulación, un guiño a los inversores internacionales que miran con cautela el desempeño económico tras la derrota electoral.

En la práctica, la estrategia oficial de vender dólares para controlar el tipo de cambio reduce las posibilidades de cumplir con la meta de reservas.

A esta dificultad se agregan los pagos de deuda de fin de año, lo que eleva la exigencia financiera por encima de los u$s 7.000 millones.

Expectativa por la palabra del FMI

El pronunciamiento del FMI llega luego de semanas de volatilidad en las tasas y operaciones en la plaza cambiaria que no fueron comentadas oficialmente. En este escenario, la confirmación pública del respaldo busca enviar calma a los mercados.

Sin embargo, puertas adentro, el consenso de economistas advierte que el Gobierno deberá redefinir su esquema cambiario en el corto plazo.

caputo-georgieva-fmi
Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La conferencia de Kozack aparece como la oportunidad para despejar dudas sobre la flexibilidad del organismo en el cumplimiento de metas y sobre su tolerancia a las maniobras de intervención.

Por ahora, el silencio dio paso a un apoyo condicionado a la disciplina fiscal y a la estabilidad cambiaria.

Temas
Notas Relacionadas
La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.
NO FLOTA MÁS

Caputo quemó el 30% de las divisas del Tesoro para frenar al dólar antes de las elecciones

Habría vendido 505 de los 1700 millones de dólares en cuatro días, desde que anunció la intervención. Viernes caliente y riesgo país en 901 puntos básicos.
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central dijo que las reservas van a crecer después de las elecciones. 
NO FLOTA MÁS

Dólar caliente: Caputo ya vendió casi u$s 500 millones y el BCRA patea la acumulación de reservas

"Nos dimos más espacio" para adquirir divisas, dijo el vice del Banco Central. El Tesoro habría entregado hasta u$s 200 millones este jueves.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Lula Da Silva y Axel Kicillof.
EFECTO PALIZA

El teléfono de Kicillof: felicitaciones de presidentes, un mensaje de Guillermo Francos y nada de CFK

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele
Cristina Fernández de Kirchner y Mayra Mendoza.
EFECTO PALIZA

La interna sigue ahí: La Cámpora corre a Kicillof y sube a CFK al triunfo peronista

Por  Macarena Ramírez
Karina Milei, en la noche fatídica de La Plata: de princesita a Cenicienta. 
EFECTO PALIZA

El poder transformador del voto

Por  Juan Rezzano