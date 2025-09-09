Tras semanas de silencio, el FMI respaldó a Javier Milei por la "sostenibilidad cambiaria" y el ancla fiscal

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) rompió su silencio y apoyó este martes al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo , al destacar la defensa de la "sostenibilidad cambiaria" y el ancla fiscal. El respaldo llega después de la derrota en las elecciones bonaerenses y en un escenario de alza del dólar que tensiona las reservas.

Durante agosto, el FMI evitó pronunciarse incluso mientras el Tesoro intervenía en el mercado para contener la cotización. Voceros del equipo económico, como Pablo Quirno y Federico Furiase , habían asegurado que la operación contaba con el aval del organismo y que convalidaba la estrategia de Caputo, aunque sin confirmación oficial.

La falta de mensajes públicos alimentó rumores sobre el respaldo real del Fondo. Este jueves, la vocera Julie Kozack brindará una conferencia en Washington y se espera que amplíe las señales de apoyo a la administración libertaria.

Mientras tanto, el posteo de este martes fue suficiente para que el mercado leyera un gesto de continuidad del programa.

“El personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, escribió la portavoz del FMI en Twitter.

"We support their commitment to ensure the sustainability of the program's FX and monetary framework, as well as their continued adherence to the fiscal anchor and comprehensive deregulation agenda. (2/2) — Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025"

“Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, puntualizó.

Reservas, deuda y la estrategia oficial

La acumulación de divisas sigue siendo el gran desafío. Según la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, Argentina necesita reunir u$s 5.900 millones antes de diciembre para cubrir vencimientos y sostener la banda cambiaria.

El FMI, que ya bonificó u$s 5.000 millones de esta meta, observa cómo el Banco Central intenta recomponer poder de fuego.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto a su vice Vladimir Werning, insiste en que las compras se harán en función de los intereses locales y no por exigencia del mercado.

Sin embargo, analistas advierten que tras las elecciones de octubre podría imponerse un nuevo esquema cambiario con devaluación incluida.

Agenda de desregulación y el espejo del mercado

El comunicado del FMI replicó casi palabra por palabra la defensa que Milei hizo en redes sociales: equilibrio fiscal, apretón monetario y continuidad de las bandas.

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico:"

(1) equilibrio fiscal;

(2) mercado monetario ajustado; y

(3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

"VLLC! — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025"

A esto se suma la promesa de avanzar en la agenda de desregulación, un guiño a los inversores internacionales que miran con cautela el desempeño económico tras la derrota electoral.

En la práctica, la estrategia oficial de vender dólares para controlar el tipo de cambio reduce las posibilidades de cumplir con la meta de reservas.

A esta dificultad se agregan los pagos de deuda de fin de año, lo que eleva la exigencia financiera por encima de los u$s 7.000 millones.

Expectativa por la palabra del FMI

El pronunciamiento del FMI llega luego de semanas de volatilidad en las tasas y operaciones en la plaza cambiaria que no fueron comentadas oficialmente. En este escenario, la confirmación pública del respaldo busca enviar calma a los mercados.

Sin embargo, puertas adentro, el consenso de economistas advierte que el Gobierno deberá redefinir su esquema cambiario en el corto plazo.

caputo-georgieva-fmi Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La conferencia de Kozack aparece como la oportunidad para despejar dudas sobre la flexibilidad del organismo en el cumplimiento de metas y sobre su tolerancia a las maniobras de intervención.

Por ahora, el silencio dio paso a un apoyo condicionado a la disciplina fiscal y a la estabilidad cambiaria.