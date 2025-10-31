Toto Caputo y la soja: el viento de cola sería una brisa

Toto Caputo sacará poco provecho de la suba del precio de la soja para juntar divisas.

El precio internacional de la soja sube luego de 15 meses en Chicago, tras el acuerdo de China y Estados Unidos y la baja de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, el impacto local será limitado: la falta de stock, las distorsiones internas y el adelanto con retenciones cero dejan a Toto Caputo con poco margen para aprovechar.

El mercado internacional vive un repunte que entusiasma a los operadores. En Chicago, los futuros se consolidan en torno a los u$s 395 por tonelada para noviembre y u$s 411 para julio de 2026, una suba de unos u$s 16. El impulso proviene del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que contempla compras por 12 millones de toneladas de la oleaginosa.

“Es un viento de cola, porque Chicago empieza a reaccionar tras ese acuerdo. Son 12 millones de toneladas, la mitad de lo que vendía Estados Unidos antes, pero contra cero es un número importante”, explicó el analista de granos Nicolás Sesnich a Letra P , quien destacó que “las tasas más bajas de la Fed ayudan a mejorar el contexto internacional, aunque no impactan de manera directa”.

La Reserva Federal redujo nuevamente sus tasas en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4% anual, lo que reavivó el apetito global por el riesgo.

“Es un momento ideal para los bonos argentinos, que venían de una fuerte suba tras las elecciones. El riesgo país cayó hacia los 600 puntos y podría seguir bajando”, señaló el consultor agroindustrial Pablo Adreani , al vincular el clima financiero internacional con una mejora para los mercados emergentes.

Pero mientras Estados Unidos recupera protagonismo en el negocio sojero, Argentina y Brasil quedaron con escaso stock exportable. China necesitará comprar entre 5,5 y 8,2 millones de toneladas adicionales para cubrir su demanda anual, y el único proveedor disponible en el corto plazo será Estados Unidos.

Distorsiones locales que frenan el precio

El repunte global no se traduce en beneficios inmediatos para el productor argentino. La brecha entre el precio internacional y el que reciben los chacareros sigue siendo amplia. “Hoy pagan u$s 325 por tonelada con un FOB de u$s 421. Tremendo picnic de exportadores”, ironizó el productor y exfuncionario Santiago del Solar, quien recordó que aún quedan 4,3 millones de toneladas sin Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

milei-toto rural Javier Mieli, Toto Caputo y Karina Milei en La Rural

En el mercado interno, las distorsiones son múltiples. “El precio local quedó condicionado por la baja de retenciones. Quien logró vender a precios más altos está recomprando soja más barata, y esa dinámica calentó el precio en pesos”, explicó Sesnich. Sin embargo, aclaró que el repunte de Chicago “no se ve como un proyecto grande” y que “las condiciones locales siguen pesando más que las externas”.

El tipo de cambio, otro factor de incertidumbre

El tipo de cambio también condiciona el ingreso de divisas. Según Gustavo López, director de Agritrend, “hay mucha volatilidad y una especie de retención móvil de facto”. Con el precio local en torno a u$s 402 por tonelada, el agro enfrenta incertidumbre sobre cuál será su tipo de cambio real al momento de liquidar. “El ingreso de divisas será lento y bastante pobre”, advirtió.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, insistió en la necesidad de estabilidad cambiaria: “Hoy el mercado de granos está paralizado porque necesitamos un tipo de cambio estable. No importa a qué valor, pero que sea estable”, señaló en diálogo radial.

Argentina, potencia industrial sin cosecha

Más allá del rebote coyuntural, Argentina mantiene un rol clave en el comercio global de derivados de soja. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el país sigue siendo el principal exportador mundial de harina de soja, con 30 millones de toneladas anuales, seguido por Brasil (23,2 millones) y Estados Unidos (17,4 millones).

soja exportaciones

En aceite de soja, Argentina lidera con 6,45 millones de toneladas, muy por encima de Brasil (1,3 millones) y de Estados Unidos (320.000).

Esa fortaleza industrial, sin embargo, no compensa la falta de volumen. Mientras Brasil duplicó su producción en la última década -de 100 a 175 millones de toneladas-, Argentina permanece estancada entre 45 y 50 millones. “La producción no crece, y eso limita cualquier efecto positivo de los precios internacionales”, remarcó Adreani.

El especialista Javier Preciado Patiño también fue cauto: “El mercado tiene dos velocidades. Los traders reaccionan a tres días, pero los fundamentals siguen mostrando una soja con precio relativamente bajo. No veo viento de cola para la próxima campaña: el clima arranca bien y eso asegura volumen, pero no necesariamente un salto en los precios”.

El viento sopla, pero no empuja

El nuevo acuerdo entre China y Estados Unidos reconfigura el mapa sojero global, pero deja a la Argentina en un papel secundario. “Brasil ya vendió 30 millones de toneladas y Argentina ocho, cuando históricamente eran cinco millones. Lo que falta declarar es poco”, detalló López.

El ingreso de dólares por exportaciones de soja en lo que resta del año será mínimo. “El trigo ya está liquidado y de soja faltan ingresar unos u$s 800 millones por retenciones. Es un impacto bajo para las reservas”, resumió el analista.

En definitiva, el viento de cola sopla desde Chicago, pero no alcanza a inflar las velas de la economía local. Los precios mejoran, el contexto internacional acompaña y los exportadores hacen su negocio. Pero para el productor argentino -y para el Banco Central- el efecto es, por ahora, apenas una brisa.