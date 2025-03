Toto Caputo y Federico Sturzenegger chocan en el Senasa

El presidente del Senasa, Pablo Cortese , ingeniero agrónomo con 30 años en el organigrama, está cuestionado internamente por María Eugenia Barbieri, una funcionaria de carrera que empoderó en el Senasa el ex secretario de Coordinación de Producción y alfil de Caputo , Juan Pazo , ahora titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

Barbieri, a cargo de la Unidad de Gerenciamiento Ejecutivo , maneja la administración de la caja y del personal del organismo descentralizado. Cortese resiste con el apoyo del ministro de Desregulación, Federico Srturzenegger, que está buscando cambiar la lógica del organismo. “Quiere migrar el sistema a la fiscalización. Por ejemplo, que el Senasa no tenga técnicos dentro de los frigoríficos u otros establecimientos”, dicen en el organismo.

Fuentes técnicas del Senasa detallaron a Letra P que “la interna política paraliza, Barbieri no respeta a Cortese y pulsea para reemplazarlo por el tandilense, Jorge Grant , actual Director Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria , que es el funcionario que fiscaliza a los frigoríficos. Es el canal rojo, con más “conflictos y posibles negocios”.

“Nadie empuja la lapicera para gestionar, todavía no lograron reabrir China para los pollos. Sólo se mueven los negocios. La inacción hizo, por ejemplo, que no se haya autorizado a vacunar contra Aujeszky, no se definió el protocolo de vacunación. Los productores están desesperados, se estima que hay 1.800 establecimientos en problemas", añaden. Pérdidas de plata y de productividad.