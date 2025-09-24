Toto Caputo y el Banco Central bajaron las tasas para frenar la caída del dólar: magia made in USA

La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.
El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, aprovechó el respaldo de Estados Unidos para bajar la tasa en pesos del 35% al 25%, con el aval del ministro de Economía, Toto Caputo. El recorte envitó una baja más pronunciada del dólar, en medio de tensiones por las retenciones y un debate sobre la competitividad cambiaria.
El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que detalló un paquete de asistencia por u$s 20.000 millones para fortalecer las reservas y apuntalar al BCRA, abrió un nuevo margen de maniobra para la política monetaria. "Empieza una nueva era", se entusiasmó Caputo en Twitter.
La señal de apoyo externo funcionó como un salvavidas para descomprimir la presión sobre el dólar y flexibilizar el costo del financiamiento, que el equipo económico de Caputo tensionó al extremo para evitar mayores subas del tipo de cambio.
El dólar, planchado por decisión política
La jornada cambiaria mostró una calma que, para muchos operadores, fue demasiado perfecta. El mayorista cerró en $1337,50, el minorista oficial en $1360 y el dólar blue en $1405. Incluso los financieros recortaron: el MEP se ubicó en $1374 y el CCL en $1393.
dólar
La interpretación en la City es clara: el Gobierno decidió no dejar que el dólar siga bajando y prefirió fijar un piso en torno a los $1400.
Con intervenciones del Tesoro y compras del agro, el mercado cambiario quedó “planchado”. Este control, sostienen, es la condición de posibilidad para que el BCRA pueda avanzar con el recorte de tasas.
“Fue una respuesta de manual: los activos vuelan cuando se despeja la incertidumbre de liquidez. Pero falta confirmar cómo y cuándo llegarán los dólares del Tesoro estadounidense”, advirtió un operador de renta fija.
En la misma línea, Portfolio Personal Inversiones sostuvo que los Globales se dieron vuelta tras la noticia y ya acumulan ganancias semanales del 27%.
Qué viene para tasas y depósitos
La baja de tasas de referencia se trasladó casi de inmediato a las Lecap y bonos CER, que recortaron hasta 10 puntos en una sola rueda. En el mercado señalan que el impacto se extenderá a los plazos fijos y a los fondos comunes de inversión, con una reducción en los rendimientos de las billeteras digitales.
El desafío para el BCRA será sostener la estabilidad sin perder reservas. La autoridad monetaria sabe que un desarme brusco de instrumentos en pesos podría provocar fuga al dólar. Por eso, el timing de la baja de tasas luce atado a la promesa de dólares frescos desde Washington.
La gran incógnita es cuánto durará la pax cambiaria. Si el dólar permanece contenido, el Gobierno podrá avanzar con su hoja de ruta de reducción de tasas y estímulo a la actividad. Pero si la señal externa se diluye o los flujos privados no acompañan, el frente financiero volverá a tensarse.
El equipo de Caputo apuesta a que el respaldo internacional funcione como puente hasta que la economía muestre signos de recuperación. La duda es si el puente alcanza para evitar nuevas turbulencias tras las elecciones legislativas del 26 de octubre y hasta comienzos de 2026.