Toto Caputo: "Vamos a negociar un nuevo programa con el FMI"

"No lo anunciamos ahora porque primero hay que acordarlo con el Fondo y tratar de que con ese programa llegue nueva plata", precisó y consideró que esos dólares frescos son un paso decisivo para la salida del cepo cambiario.

Caputo ratificó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei , destacó los primeros seis meses de la gestión oficialista y pidió que el Senado apruebe este miércoles la ley ómnibus en su versión reducida. "Las medidas generan resistencia, pero no nos achiquemos", apuntó.

image.png Toto Caputo ratificó el rumbo económico

En ese contexto, el ministro pidió "responsabilidad" al Senado para aprobar la ley ómnibus, aunque remarcó que, si eso no sucede, "el país se va a recuperar" de todas formas. “Se está hablando mucho de la ley y se ve en forma binaria. Si pasa ‘qué bueno’, si no pasa ‘uy, qué desastre’. Es muy bueno que la ley pase, pero no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”, remarcó.

”Si la ley eventualmente no pasa, el Gobierno no va a cambiar el rumbo. El orden macro va a seguir igual. Va a llevar más sacrificio y tiempo, pero no va a cambiar el rumbo”, insistió ante el empresariado reunido en el Hotel Hilton.

Los primeros seis meses de Milei

El ministro de Economía destacó la convicción del presidente Javier Milei de llevar adelante el programa económico del Gobierno y enfatizó que ahora “algunos lo quieren subestimar”. Es “un presidente que se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar, pero nadie se animó en 100 años”, afirmó.

Además, enfatizó que adecuar las variables macroeconómicas que incluían un déficit de 15 puntos del PBI se “hizo en una manera prolija y ordenada”. “Se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno, cuando en teoría era difícil hacerlo en el mandato”, subrayó el funcionario.

El ministro también afirmó que el Gobierno alcanzó los logros en materia macroeconómica “teniendo en cuenta a los más vulnerables”. “Todo lo que es asistencia directa, asistencia universal por hijo subió un 335% al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%, es decir que la asistencia universal prácticamente se duplicó en términos reales”, subrayó.

Caputo también recalcó que “subió en términos reales la Tarjeta Alimentar y subió más de 1.000% el Plan mil días”.