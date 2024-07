Toto Caputo se sinceró ante los bancos: la salida del cepo será paulatina

El encuentro de este lunes fue "masivo", contaron fuentes oficiales a Letra P y participaron las cuatro cámaras bancarias: ABA, Adeba, Abappra y ABE. Allí Caputo aprovechó para ratificar el rumbo económico que había adelantado el viernes en conferencia de prensa: no hay expectativas de una devaluación, el crawling peg al 2% mensual no se toca y todavía no hay detalles sobre cuántos dólares frescos podrá otorgar el Fondo Monetario Internacional (FMI).