Los mercados le piden más a Toto Caputo: por qué subió el dólar

La volatilidad, según analistas consultados por Letra P , se explica por varias razones: el Banco Central entró en una racha de pérdida de reservas internacionales de la que aún no salió; el pago del medio aguinaldo de junio, que migran a la compra de moneda extranjera, agregan presión.

Plan emisión cero: más dudas que certezas

La conferencia de prensa del viernes de Caputo y del titular del Central, Santiago Bausili, dejó más dudas que certezas. En síntesis, el Gobierno anunció que pasará toda la deuda que genera intereses del BCRA al Tesoro y que por ese motivo el Ministerio de Economía deberá comprometerse el doble en términos fiscales para poder pagar esos intereses de la deuda.

"No hubo una buena comunicación sobre lo que iba a pasar. El instrumento no se terminó de detallar y las definiciones que esperaban en el mercado no estuvieron", planteó el integrante de una mesa de dinero bancaria.

Las acciones de los bancos sufrieron bajas de hasta 9% en Wall Street, incluso luego de la reunión con el Gobierno en la que las entidades financieras aseguraron estar conformes.

El analista financiero Christian Buteler sumó su comentario: "Sería prudente que cuando se den a conocer medidas cambiarias, monetarias o de política económica se haga con los detalles pertinentes, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad financiera de la economía local".

El mercado puso un "stop"

Para el director ejecutivo de Assur Capital, Guido Lanzillotta, la reacción en las pizarras de este lunes es una revaluación de los inversores. "Venimos de un plan macroeconómico que para el mercado mostró muchos indicadores buenos de manera muy rápida. Baja sustancial del riesgo país, acumulación de reservas, cumplimiento de contratos, baja de la inflación y un dólar controlado durante el primer semestre", señaló.

"El mercado puso un stop para evaluar un poco la situación, porque en las ultimas cuatro semanas empezó a verse que el riesgo país no siguió un sendero fuerte a la baja (a pesar de que se están respetando las deudas con los privados), que el Central acumuló menos reservas de lo que quizás se esperaba y eso tal vez generó dudas sobre si los exportadores necesitarían otro dólar o bien si el crawling como ancla esta funcionando".

Por su parte, el corredor de cambios de QR Gustavo Quintana analizó: "Es un resabio de lo que viene sucediendo desde la segunda quincena de junio. La demanda estacional de dólares de ahorristas se incrementa en esta parte del año. Aguinaldos, inicio de vacaciones de iniverno, dólar turista y tarjetas por encima del blue y del mep. Todo confluye para un comienzo de semestre algo más incierto, hay que esperar a ver cómo van decantando las medidas".