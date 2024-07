La Policía reprimió una protesta de ATE ante el INTI tras más de 2.000 despidos

Live Blog Post

CFK reiteró que "el problema de la Argentina no es el déficit, sino la falta de dólares"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este domingo que el problema de la Argentina no es el déficit, sino "la falta de dólares y el endeudamiento", mientras criticó al Gobierno por proponer "un país que no tiene que ver ni con el funcionamiento ni con la práctica".

Además, la ex vicepresidenta aseguró en el canal de streaming Gelatina que tras la aprobación del RIGI (Régimen de Grandes Inversiones) no van a entrar dólares y sólo va a ingresar divisas el sector agrícola. "No va entrar un miserable dólar porque resultar ser que los que vengan a invertir pueden liquidar todas las exportaciones", sentenció la abogada.

"El único que piensa que el problema es el déficit es el Presidente", expresó la exsenadora, al tiempo que señaló que el Gobierno "propone un país que no tiene nada que ver con el funcionamiento, ni con la práctica" y advirtió que el problema de la falta de dólares no se compensa con el superávit, al que volvió a calificar como "trucho".