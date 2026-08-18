Toto Caputo les prometió a gobernadores del norte subsidios a la luz para destrabar el ajuste de zonas frías

El ministro Toto Caputo ofreció a los gobernadores del Norte Grande una compensación eléctrica para avanzar con el recorte de los beneficios del régimen de zonas frías. La propuesta busca destrabar el respaldo de las provincias a una reforma resistida políticamente y quedó, por ahora, en el terreno de las promesas: no hay resolución ni compromiso presupuestario.

EL TERMÓMETRO DEL COLO Figueroa le lleva a Santilli el reclamo por zonas frías en medio del lobby de gobernadores del norte

La promesa quedó plasmada este martes en un mensaje de Caputo en redes sociales, después de la reunión con representantes de las provincias del norte. “Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, escribió el ministro. Y agregó: “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

El punto central de la negociación es que el Gobierno busca avanzar primero con la modificación del régimen de zonas frías y recién después instrumentar los beneficios para las provincias del norte. La expectativa de los negociadores es que la resolución que establezca los nuevos subsidios eléctricos pueda llegar después de la aprobación de la ley, posiblemente en septiembre. Hasta ahora, sin embargo, la compensación existe solamente como promesa política.

La reunión técnica de trabajo, realizada en el Ministerio de Economía, fue encabezada por Caputo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli ; la secretaria de Energía, María Tettamanti ; y el secretario coordinador, Daniel González . Participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil ; Salta, Gustavo Sáenz ; Chaco, Leandro Zdero ; y Jujuy, Carlos Sadir . Otras provincias de la región enviaron a sus funcionarios del área energética.

El antecedente es el documento que el oficialismo entregó en mayo a legisladores para conseguir respaldo a la modificación del régimen de zonas Frías. Allí se proponía crear “Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera” para las zonas bioambientales Ia, Ib y IIb, correspondientes a regiones muy cálidas y cálidas.

Un reclamo histórico del Norte empieza a convertirse en realidad. Logramos el consenso para avanzar en una nueva definición de los subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas. Después de años de reclamarlo, el Norte empieza a ser escuchado. Esto también es… pic.twitter.com/VarnQxy2sH

En la reunión no se definieron todavía las zonas geográficas que accederían al beneficio, pero el ministro planteó elevar el piso del bloque de consumo subsidiado para los meses de verano. Según pudo saber Letra P, el borrador contempla pasar de un rango de 150 a 300 kWh y, para los sectores de mayor consumo o vulnerabilidad, llevar el beneficio de 300 a 500 kWh mensuales.

El problema es que ese compromiso nunca quedó plasmado en una norma. Durante el debate parlamentario, el diputado Esteban Paulón cuestionó que el oficialismo utilizara la promesa para conseguir votos. “Salieron a revolear la ‘zona cálida’, que no existe. Es un papelito, una hojita de Word que dice: ‘zona cálida’”, sostuvo durante la sesión.

La resolución del Ministerio de Economía que formalizaría las bonificaciones solo se dictaría una vez que el Senado apruebe en forma definitiva la ley que modifica el régimen de zonas frías. Los gobernadores estiman que podría emitirse en septiembre.

Ahora, el Gobierno vuelve a poner esa promesa sobre la mesa, pero Caputo la presentó como un acuerdo de trabajo con los gobernadores. Por el momento, no existe una resolución, un decreto ni una ley que garantice los beneficios.

El costo de modificar las zonas frías

El intercambio político se da en paralelo al proyecto oficial para modificar el régimen de zona fría, que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y espera tratamiento en el Senado.

La iniciativa busca reducir el universo de hogares que reciben descuentos automáticos en las facturas de gas. El Gobierno pretende volver al esquema de las regiones consideradas tradicionalmente frías —Patagonia, Puna y Malargüe— y eliminar la ampliación aprobada en 2021, que incorporó a más de tres millones de usuarios de distintas localidades del centro y sur del país.

En las zonas que dejarían de tener el beneficio por criterio geográfico, el subsidio pasaría a depender de la situación socioeconómica del hogar. La Casa Rosada sostiene que el esquema actual es demasiado amplio y genera subsidios incluso para hogares de ingresos medios y altos.

La discusión tiene un componente fiscal relevante. Según datos que circularon durante la negociación, el régimen de zona fría genera un déficit estimado en $485.000 millones, mientras que el ahorro esperado con la reforma rondaría los $272.099 millones.

Pero el ahorro no sería el esperado. La creación de subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas, prometida durante la negociación parlamentaria, tendría un costo fiscal estimado de entre u$s 71 millones y u$s 95 millones anuales.

De esta manera, el Gobierno busca recortar un subsidio de carácter geográfico en buena parte del país y, simultáneamente, crear o ampliar beneficios en provincias del norte donde el argumento es el impacto del calor sobre el consumo eléctrico.

La diferencia política tampoco pasó inadvertida. Mientras varias de las provincias incorporadas al régimen de zona fría en 2021 tienen gobiernos enfrentados o distantes de la Casa Rosada, buena parte de los mandatarios del Norte Grande participa actualmente de una negociación política con el Gobierno.

Dudas sobre las PASO

La negociación también se cruza la eliminación de las PASO, que el Gobierno necesita destrabar. Un mandatario provincial le dejo a Letra P que el acuerdo por las zonas cálidas “está atado a las PASO”. Consultado sobre si confiaba en que finalmente la Nación cumpliría con la promesa de subsidios, respondió: “Elijo creer”.

Ante la pregunta sobre si hubo una promesa a cambio de las primarias, la respuesta fue elocuente: “Hay muchas más cosas que votar, entre ellas las PASO”.

Otro gobernador, en cambio, aseguró a este medio que durante la reunión no se habló de otra cosa y que las primarias ni siquiera formaron parte de la conversación.

La diferencia refleja la amplitud de la negociación que lleva adelante el Gobierno con las provincias. La Libertad Avanza necesita construir una mayoría para avanzar con la eliminación de las PASO y Santilli viene recorriendo las provincias para intentar acercar posiciones con gobernadores que todavía no definieron su postura.

Osvaldo Jaldo, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Elías Suárez ya se pronunciaron en contra de eliminar las primarias, mientras Zdero mantiene un alineamiento más cercano con el Gobierno. El oficialismo busca ahora acercar a Sáenz, Gustavo Valdés, Sadir, Jalil y Hugo Passalacqua.

Los gobernadores saben que el oficialismo no tiene los votos suficientes y buscan aprovechar esa debilidad parlamentaria para obtener concesiones. La discusión por los subsidios energéticos aparece así como una pieza más de una negociación que excede la cuestión tarifaria.