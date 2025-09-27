SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Toto Caputo dijo que el nuevo sistema cambiario no es un cepo y que "favorece a los argentinos"

El ministro defendió la restricción cambiaria y afirmó que se podrán seguir comprando dólares. Apuntó a "defender la solidez del Tesoro y fortalecer las reservas".

Por Letra P | Periodismo Político
La suba del dólar presiona al Banco Central, pero Toto Caputo se aferra a su plan.

La suba del dólar presiona al Banco Central, pero Toto Caputo se aferra a su plan.

Captura de redes

El ministro de Economía, Toto Caputo, rechazó la idea de que el nuevo sistema de controles cambiarios se trate de un cepo y aseguró que la medida “favorece a los argentinos”. El funcionario explicó que la norma limitará las maniobras especulativas y que ello permitió aumentar la capacidad de compra de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.

Notas Relacionadas
Javier Mieli, Toto Caputo y las retenciones cero
NOS C..., ENTRÉ YO SOLO

Retenciones cero: el gran negocio que Caputo y Milei sirvieron en bandeja a las cerealeras

Por  Francisco Aristi

En una entrevista con TN, Caputo aseguró: “Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban en los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 personas. Es una buena medida que favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más reservas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1971739695802396719&partner=&hide_thread=false

Los números que mira Toto Caputo

El ministro señaló que, luego de implementar la medida, “el Tesoro compró u$s 1345 millones, de un total que liquidó el agro de u$s 1745 millones”. “Los argentinos están mejor con esto. Esto va a volver a pasar lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del Tesoro y el balance del Banco Central”.

Council Javier Milei Toto Caputo
Toto Caputo

Toto Caputo

Además, Caputo agregó que la última colocación de títulos mostró un impacto favorable en el comportamiento de los inversores. “Con la licitación del Tesoro de hoy, captamos $ 1,8 billones más, lo que también muestra que esos pesos no están yendo a dólar. Ese es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante”, afirmó.

Temas
Notas Relacionadas
El dólar en la nueva era de Toto Caputo y Javier Milei.
NUEVA ERA

Cepo al dólar: Caputo prohíbe rulo con oficial y CCL a un mes de las elecciones

El Banco Central reimplantó una restricción para evitar que las reservas abastezcan al paralelo. Busca cuidar las divisas. El plan Bessent, activado.
Toto Caputo se gana enemigos a semanas de las elecciones.
SIN DÓLARES NO HABÍA MAÑANA

Todo por un verde: Caputo quema puentes con el campo y la Bolsa, sus últimos aliados

El regreso del cepo rompió un negocio financiero millonario. El beneficio a las cerealeras que no llegó a los productores del agro. El efecto Templeton.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei suma a Federico Sturzenegger a la campaña de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

La Libertad Avanza prueba en Córdoba con Sturzenegger para contener al sector productivo

Por  Yanina Babiachuk
Mariano Gaido, intendente de Neuquén, contó que le queda a su gestión.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Neuquén: Gaido alista las obras que faltan y proyecta sus últimos años de gestión en la capital

Por  Francisco Amusategui
Javier Milei, Agustín Laje y Manuel Adorni
La mano invisible

Córdoba: Laje y Sikora mueven hilos en la interna libertaria y apuntalan el Plan Milei 2027

Por  Luis Zegarra
Ramón Mestre, candidato a diputado por la UCR
Elecciones | 26 de octubre

San Francisco: Mestre se llevó una ofrenda de unidad radical y 12 mandamientos contra Milei

Por  Nicolás Albera