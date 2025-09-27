Toto Caputo dijo que el nuevo sistema cambiario no es un cepo y que "favorece a los argentinos"

La suba del dólar presiona al Banco Central, pero Toto Caputo se aferra a su plan.
Captura de redes
El ministro de Economía, Toto Caputo, rechazó la idea de que el nuevo sistema de controles cambiarios se trate de un cepo y aseguró que la medida “favorece a los argentinos”. El funcionario explicó que la norma limitará las maniobras especulativas y que ello permitió aumentar la capacidad de compra de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.
En una entrevista con TN, Caputo aseguró: “Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban en los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 personas. Es una buena medida que favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más reservas”.
El ministro señaló que, luego de implementar la medida, “el Tesoro compró u$s 1345 millones, de un total que liquidó el agro de u$s 1745 millones”. “Los argentinos están mejor con esto. Esto va a volver a pasar lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del Tesoro y el balance del Banco Central”.
Council Javier Milei Toto Caputo
Toto Caputo
Además, Caputo agregó que la última colocación de títulos mostró un impacto favorable en el comportamiento de los inversores. “Con la licitación del Tesoro de hoy, captamos $ 1,8 billones más, lo que también muestra que esos pesos no están yendo a dólar. Ese es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante”, afirmó.