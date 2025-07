Toto Caputo dijo "comprá, campeón"; el mercado le hizo caso y el dólar alcanzó su máximo valor post cepo

Caputo insistió en que el programa económico es sólido porque “el Tesoro compra dólares con superávit fiscal” y no con emisión del Banco Central , una diferencia que “saca pesos del mercado todos los meses y no genera inflación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MConurbasic/status/1940377360945266889&partner=&hide_thread=false "Comprá, no te la pierdas campeón...".

Está frase sólo la dicen:

- Narcos / Dealers

- Proxenetas

- Estafadores

- Toto Caputo pic.twitter.com/mwAq5uKo8O — M (@MConurbasic) July 2, 2025

El ministro se cargó al hombro esta informalidad para defender el modelo y llevar calma durante toda su exposición.

“Déjenme ponerles un ejemplo… Federico quiere ir de viaje y Chembo vende dólares para pagar el alquiler. Los dos están contentos con su transacción”. La frase, que compara a dos realidades económicas opuestas, contrastó con las risas forzadas del auditorio.

“El tipo de cambio está subiendo porque el mercado percibe inconsistencias en el esquema. No hay una señal clara de acumulación de reservas y la no intervención del BCRA refuerza la idea de que el Gobierno prioriza anclar la inflación aun a costa de perder dólares”, explicó PXQ en su último radar económico.

Dólar volátil, señales mixtas y desconfianza

En diálogo con Letra P, el economista Miguel Kiguel relativizó la magnitud del movimiento: “Esto es parte de la volatilidad natural en un régimen de tipo de cambio flotante. No es un movimiento descontrolado, pero el mercado está mostrando cierta preocupación por el nivel del dólar”.

Para Kiguel, el fallo contra YPF en tribunales estadounidenses y la creciente percepción de que el carry trade ya no es atractivo son elementos que también presionan sobre el tipo de cambio. “Son todos factores que no se pueden descartar, aunque todavía no es claro si este movimiento será transitorio o más permanente”, agregó.

Pese a que todavía hay oferta de dólares por la liquidación del agro, el dólar sigue subiendo. Así lo confirman fuentes del mercado y analistas como Christian Buteler, quien, ante una consulta de este medio, señaló que parte de las presentaciones realizadas hasta el 30 de junio continúan liquidándose en estos días.

Esto sugiere que no se trata de una escasez abrupta de divisas, sino de una presión de demanda creciente, alimentada por factores financieros, estacionales y de incertidumbre política. La suba del dólar, aún en presencia de oferta, refleja que el mercado no está convalidando el esquema cambiario vigente ni el manejo de reservas, y reacciona con coberturas anticipadas ante cualquier señal de alerta.

Hay lecturas más críticas. Consultado por Letra P, el investigador Alejandro Olmos trazó un panorama más sombrío: “El gobierno no tiene dólares para pagar la deuda. El año que viene vencen u$s 38.000 millones, de los cuales u$s 22.000 millones son con privados del exterior. Ya recibieron todos los dólares posibles por blanqueo o privatizaciones, y eso se acabó. El programa está diseñado para sostenerse sólo hasta las elecciones. Después, no se sabe”.

Un esquema tensionado

De acuerdo con el informe de junio de PwC, la estrategia gubernamental presenta vulnerabilidades estructurales: “La compra de reservas dentro de la banda de flotación debe hacerse con emisión. Si no hay mayor demanda de dinero, eso presiona sobre el tipo de cambio y la inflación”.

Según la consultora, el contexto invernal, el pago de aguinaldos y la proximidad electoral incrementan el riesgo de volatilidad cambiaria, aunque una política fiscal y monetaria restrictiva podría amortiguarlo.

El Gobierno optó por desplazar el rol del BCRA al Tesoro, como reveló PXQ. En su radar económico, detalla que Economía comenzó a comprar reservas directamente, a través de emisión de deuda en pesos, ingresos por privatizaciones y compras en el mercado para evitar que el dólar caiga al piso de la banda.

Esta modificación implícita del esquema original de flotación administrada busca evitar la apreciación real del tipo de cambio, pero no convence al mercado financiero, que sigue empujando el dólar hacia arriba.

Déficit de credibilidad de los mercados

“La idea de que el riesgo país se explica solo por temor al regreso del kirchnerismo quedó desmentida por la reacción nula del mercado tras la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que se percibe ahora es la insostenibilidad del esquema actual, con reservas estancadas, sin ingresos netos del agro y sin intervención del BCRA”, señala PXQ.

El informe de Epyca Consultores suma otra capa de análisis: la apreciación cambiaria y la apertura comercial están generando salida de divisas tanto por consumo como por inversión.

banco central.jpg La movida de Toto Caputo y el BCRA Télam

“No necesariamente esto es negativo, si está vinculado a mayor productividad. Pero con una industria que opera en niveles bajísimos de capacidad instalada, no se está dando ese círculo virtuoso”, advierte el reporte.

Según el INDEC, sólo la refinación de petróleo supera el 80% de utilización; el resto de los sectores industriales está por debajo del 67%, y algunos incluso en el 43%.

Luz amarilla del JP Morgan y mayor demanda

Para Buteler, la suba del dólar se explica por un cambio en la percepción de riesgo que se encendió a partir del informe reciente del JP Morgan. “Yo creo que hubo un poco de impacto con lo de JP Morgan. Esto pegó en el mercado y no sólo para sus clientes: encendió una luz amarilla para todos los que están posicionados en tasas en pesos”, planteól

Buteler relativiza otros factores: “Sí es cierto que hay algo de efecto aguinaldo, principio de mes, que ocurre siempre, aunque ahora un poco más. Pero el factor principal es el cambio de tono del JP Morgan”.