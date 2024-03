Superávit fiscal y reservas en la era de Toto Caputo: pronóstico reservado

Economistas consultados por Letra P no son tan optimistas como el Presidente y el jefe del Palacio de Hacienda. Consideran que el combo de recesión, caída de la recaudación tributaria y mayores gastos recortarán el excedente presupuestario en relación con enero. Si bien para analistas hay un deterioro del superávit fiscal de enero, transcendió que en el Gobierno hay preocupación porque ese superávit se transforme otra vez en déficit.

Contribuyeron a eso la paralización de las obras públicas, la caída de las partidas destinadas programas sociales –casi un 60% real con respecto a enero de 2023– , la reducción del 32,5% en términos reales de las jubilaciones y el desplome del 53,3% en el reparto a las provincias.

Javier Milei y la acumulación de reservas

El Excel de Milei y Caputo tampoco sería tan preciso en el rubro acumulación de reservas del Banco Central, como el mandatario ponderó en el Congreso en el inicio del ciclo de secciones ordinarias. Según los propios datos oficiales, de no haberse diferido pagos de importaciones, el BCRA no habría podido sumar lo que, en definitiva, se le irá en parte cuando deba entregar las divisas pisadas a las empresas.

“Desde que llegamos al gobierno hemos comprado en el mercado cerca de 9 mil millones de dólares (…). Para la misma base monetaria en pesos, hoy tenemos 9.000 millones de reservas adicionales que cubren más del 90% de la misma”, graficó el primer mandatario en su discurso del viernes.

Ante la Asamblea Legislativa, Milei no contó que las compras del BCRA estuvieron sostenidas por la postergación del pago de más de 3.300 millones de dólares. El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Central indicó que en enero se abonaron 1.068 millones de dólares en concepto de importaciones, 74% menos que en enero de 2023. Eso implica que se pagó apenas el 24% de los 4.372 millones de dólares de importaciones que se realizaron en ese período, según los datos de la autoridad monetaria.