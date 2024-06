Soy Paolo Rocca: el poder de Techint resiste en la UIA, pero la interna lima a Daniel Funes de Rioja

GANADORES VS. PERDEDORES

Tecpetrol , el brazo petrolero de la "T", espera que se apruebe el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para potenciar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta . También apuesta por su inversión en litio: tiene el 54% de la minera canadiense Alpha Lithium y un proyecto de inversión de u$s800 millones en Salta y Catamarca.

“Rocca está jugado a Vaca Muerta y la exportación de gas a precio de mercado internacional. Respecto del acero pueden traer chapa de su planta de Brasil y la fábrica de tubos sin costura de Campana tiene una escala pequeña en el nivel internacional”, advirtió un experto del sector consultado por Letra P.

“Techint manda en Argentina. Les vende a las pymes locales a un 30% más caro del precio que en Brasil, pero ha invertido mucho en Japón, México y Estados Unidos, así ingresaron al NAFTA", planteó y aseguró que el alineamiento de Milei con Estados Unidos le suma a Rocca.

Daniel Funes de Rioja, debilitado

La grieta en la UIA se ensancha mientras la producción industrial cayó casi un 15% según la consultora Fiel, una pérdida del 11,3% en 2024. Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) indica que en el primer trimestre de la gestión libertaria fueron despedidas 62.920 personas trabajadoras y advierte que en abril, con números oficiales, se quedarían sin empleo otras 34.166 personas.

Funes de Rioja, Grinman, Caputo.jpeg Paolo Rocca conduce el apoyo de la UIA a Javier Milei y Toto Caputo

"A pesar de la coyuntura vemos un futuro. Estamos con problemas, pero estamos", dijo Funes de Rioja en Mendoza durante el último encuentro de la UIA. El resto de quienes integran la central industrial sigue callado.

La conducción de la UIA también está integrada por Miguel Rodríguez, de Sinteplast y Martín Rapallini, de Cerámica Alberdi, representantes del sector de la construcción que cayó en marzo un 42,2% interanual; Luis Tendlarz , textil de Catamarca y Chubut; y Rodrigo Pérez Graziano, de la automotriz Stellantis.

La Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) filtró un paper interno, que luego desconoció, en el que expresaba su preocupación porque el RIGI habilita la llegada de fábricas asiáticas, que competirán con beneficios que las inversiones ya radicadas no acceden.

La salteña Paula Bibini es una de las integrantes que, como dice Milei, "la vio". Antigua vicepresidenta regional de la UIA, es ahora titular de Nación Servicios.

En cambio, José Urtubey criticó el RIGI: "Es una avasallamiento a la industria nacional". El empresario salteño representa al sector foresto industrial y defiende el entramado pyme que podría ser barrido por grandes inversiones.

Boca y River de la UIA

La UIA tiene dos sectores emblema: la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), asimilables al Boca y River de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La COPAL despidió a Funes de Rioja como presidente y comenzó a socavar su legitimidad. Le reprocha que no haya conseguido nada para el sector. Ni la devaluación, ni la baja de retenciones. Uno de sus socios grandes de Copal, en diálogo con Letra P dijo: "tenemos caída de doble dígito, volúmenes muy bajos de venta y la contracción que no se sabe cuándo termina". Otro de sus integrantes, el ex presidente de Arcor, Luis Pagani, banca, por ahora, a Milei.

El presidente de Adimra, Elio del Ré, batalló en contra del RIGI y advirtió que están en peligro 300 mil puestos de trabajo. Lo hizo a pesar de su dependencia de Techint como proveedor casi monopólico de chapa.

A raíz de esa presión, la UIA anunció que está trabajando en un proyecto para pymes, que en el sector metalúrgico definen como "un placebo". La última encuesta de Industriales Pymes Argentinos (IPA) muestra que el 35% está decidido a despedir personal y casi el 70% de las pymes industriales está en crisis por el derrumbe del consumo en el mercado interno.