"Gran parte de la herencia que representa el acuerdo con el FMI es una pérdida de soberanía", dijo Sergio Massa. La frase no fue azarosa, ya que tanto él como los negociadores que envió a Washington están percibiendo esa sensación en carne propia. Sin embargo, conceder en materias sensibles es un lujo que el ministro-candidato no puede darse si no quiere que la base ubicada a la izquierda de Unión por la Patria (UP) tome distancia de él en un momento político crítico y que sus acciones caigan en la arena electoral.