Acuerdo con el FMI: viaje de Massa, la charla con Georgieva y las posibles medidas

Las próximas 48 horas serán cruciales para la negociación con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) . Este jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa , mantuvo una nueva conversación con la titular del organismo crediticio, Kristalina Georgieva, y envió más funcionarios a sumarse a la comitiva que mantiene reuniones presenciales con el staff. En el medio, en un informe sobre las condiciones económicas de Argentina, la entidad pidió devaluación y políticas monetarias y fiscales más fuertes . En el gabinete económico del precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), se alistan para nuevas medidas, en medio de la campaña electoral.

La primera fecha tentativa de conclusión del acuerdo técnico es este viernes. Sin embargo, al cierre de esta nota, en el equipo económico no pudieron confirmar ese objetivo. Por el momento tampoco es seguro que el jefe de Hacienda suba al avión en las próximas horas. “Todavía no está definido si viaja o cuando”, aseguraron fuentes oficiales a Letra P. La decisión se tomará mientras el titular de la cartera económica “se mantiene online” con los secretarios que están en Estados Unidos. Esa incertidumbre incluso condicionó la comunicación de su agenda, que este jueves no se difundió. Desde que arrancó su campaña como precandidato, Economía la dio a conocer todos los días, incluso a la medianoche.