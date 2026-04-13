Santa Fe: Juan Sartori aumentó su posición en la controlante de Bioceres tras la quiebra

Santa Fe: Sartori aumentó su posición en la controlante de Bioceres después de la quiebra de la firma

El empresario uruguayo Juan Sartori avanzó en el control de Bioceres, el grupo empresario de Santa Fe líder en biotecnología aplicada al agro , tras el default y la quiebra de sus sociedades operativas. A través de Agriculture Investment Group Corp. (AIGC) , elevó su participación en Moolec , el holding que quedó en pie, hasta alcanzar el 65,1%.

El movimiento fue informado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ( SEC ) el 1 de abril de 2026. La operación confirmó una secuencia que el mercado ya consideraba evidente: el empresario ganó posiciones, acompañó la crisis del grupo y luego reforzó su poder sobre la estructura sobreviviente .

La clave no estuvo solo en el porcentaje accionario, sino en el recorrido. Cuando Bioceres S.A. y Bioceres LLC entraron en cesación de pagos y avanzaron hacia la quiebra, Sartori ya tenía injerencia en la compañía. Una vez consumada la crisis, concentró aún más poder en el nivel superior.

Juan Sartori, de la política en Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

El proceso mostró una lógica clara: mientras las empresas operativas se deterioraban, el control se reordenó en la cúspide. La conversión de acciones que permitió a AIGC alcanzar el 65,1% de Moolec representó el paso final de ese esquema.

Según documentos de la compañía, la pérdida de control sobre las firmas en crisis generó una ganancia contable cercana a los USD 95 millones para la estructura controlante . El impacto del colapso no afectó de forma directa a quienes mantenían el dominio del holding.

Ese aspecto generó cuestionamientos. En paralelo a la quiebra, el grupo liderado por Sartori no solo sostuvo su posición, sino que la fortaleció dentro de la estructura corporativa.

Sospechas sobre la toma de control de Moolec

La secuencia de hechos —avance accionario, cesación de pagos, quiebra y consolidación— alimentó las sospechas planteadas por los fundadores de Bioceres, quienes denunciaron maniobras para quedarse con la compañía.

BioceresCotizaBolsa Bioceres, la biotecnológica de Santa Fe, está siendo disputada como botín de guerra entre dos pesos pesados del círculo rojo.

En ese contexto, la consolidación del control sobre Moolec apareció como el cierre de una estrategia orientada a retener la estructura principal tras la pérdida de valor del resto del grupo.

El resultado dejó un escenario definido. Las firmas operativas atravesaron su momento más crítico, mientras el holding quedó más concentrado y bajo la órbita de Juan Sartori. La discusión se centró en si la quiebra respondió únicamente a la crisis o si también formó parte del proceso que permitió consolidar ese control.