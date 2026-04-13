Santa Fe: Juan Sartori aumentó su posición en la controlante de Bioceres tras la quiebra

Santa Fe: Sartori aumentó su posición en la controlante de Bioceres después de la quiebra de la firma
El empresario uruguayo Juan Sartori avanzó en el control de Bioceres, el grupo empresario de Santa Fe líder en biotecnología aplicada alagro, tras el default y la quiebra de sus sociedades operativas. A través de Agriculture Investment Group Corp. (AIGC), elevó su participación en Moolec, el holding que quedó en pie, hasta alcanzar el 65,1%.
La clave no estuvo solo en el porcentaje accionario, sino en el recorrido. Cuando Bioceres S.A. y Bioceres LLC entraron en cesación de pagos y avanzaron hacia la quiebra, Sartori ya tenía injerencia en la compañía. Una vez consumada la crisis, concentró aún más poder en el nivel superior.
Bioceres y el reordenamiento del control tras la crisis
El proceso mostró una lógica clara: mientras las empresas operativas se deterioraban, el control se reordenó en la cúspide. La conversión de acciones que permitió a AIGC alcanzar el 65,1% de Moolec representó el paso final de ese esquema.
En ese contexto, la consolidación del control sobre Moolec apareció como el cierre de una estrategia orientada a retener la estructura principal tras la pérdida de valor del resto del grupo.
El resultado dejó un escenario definido. Las firmas operativas atravesaron su momento más crítico, mientras el holding quedó más concentrado y bajo la órbita de Juan Sartori. La discusión se centró en si la quiebra respondió únicamente a la crisis o si también formó parte del proceso que permitió consolidar ese control.