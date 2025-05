El petróleo cae y Vaca Muerta exportará u$s 800 millones menos: por qué YPF cree que el barril no bajará más

Vaca Muerta está en vilo. El petróleo bajó casi u$s 15 desde abril y el barril Brent, referencia para el crudo local, tocó los u$s 60. Según especialistas, la tendencia de precios de entre 60 y 65 dólares persistirá y le costará al país u$s 800 millones. YPF hace cuentas y desdramatiza la situación.