La generadora, que pertenece al grupo de inversiones Inkia Energy de exejecutivos de Morgan Stanley había acudido al CIADI en agosto de 2019 con el argumento de que las autoridades argentinas habían violado el tratado de protección recíproca de inversiones de empresas extranjeras (TBI). Según los abogados de Orazul, Argentina había incumplido sus obligaciones “al no brindar tratamiento justo y equitativo, no proteger sus expectativas legítimas y no proporcionar un entorno legal estable y previsible”.

Tras rechazar la afirmación de Orazul de que “Argentina no protegió sus expectativas legítimas y no proporcionó un entorno legal estable y previsible en violación de Tratado de Protección de Inversiones”, el fallo destacó que la empresa “no ha aportado pruebas acerca de la presunta omisión de Argentina de garantizar el debido proceso y no ha demostrado de qué manera el sistema judicial local no le habría otorgado un tratamiento justo y equitativo”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1700192677143146722&partner=&hide_thread=false Fallo contra la renacionalización de #YPF obliga al país a pagar US$16.000 millones pic.twitter.com/4RDpdCGNgy — LETRA P (@Letra_P) September 8, 2023

El tribunal integrado por Inka Hanefeld, David Haigh y Alain Pellet rechazó el planteo de que las autoridades argentinas “sancionaron medidas administrativas erráticas en violación de la legislación vigente”; y puntualizó que “no se encuentran indicios de que la conducta de Argentina fuera arbitraria o irrazonable”.

Al desestimar los argumentos principales de la empresa, los árbitros del CIADI indicaron que no pudo demostrar que “recibiera un tratamiento diferente al de otros generadores y tampoco ningún tipo de hostigamiento, coerción, abuso de poder u otra conducta de mala fe por parte del Estado argentino”.

Argentina en el podio

Argentina lidera el podio de los países que enfrentan más demandas internacionales de inversores privados que argumentan sentirse afectados y perjudicados por decisiones gubernamentales. Acumula 63 causas ante el CIADI, seguida por España con 51 demandas, Venezuela con 48, República Checa con 38 y Egipto con 34.

Según cálculos privados, las demandas en trámite ante el tribunal que depende del Banco Mundial ascienden a 3.800 millones de dólares. Uno de los últimos fallos adversos fue por la estatización de Aerolíneas Argentinas, donde el Estado fue condenado a pagar 320 millones de dólares al grupo Marsans.

Entre 2016 y 2019, la administración de Mauricio Macri desembolsó un total de 1.036 millones de dólares por los arbitrajes ganados por British Gas, Gasoducto del Pacífico, Central Puerto, Piedra del Águila, Edemsa y Suez.