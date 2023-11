Pese al impacto político que provocó la confirmación en boca del presidente electo, la “reprivatización” de YPF que Javier Milei incluyó entre sus primeras definiciones junto con la venta de los medios de comunicación estatales no se avizora como una medida de inmediata implementación. Dos motivos salientes se interponen entre los dichos y el objetivo.

Tras la privatización menemista de los años 90, YPF había quedado en manos de la española Repsol . Entre fines de 2007 y mediados de 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner , el grupo local Eskenazi accedió al 25% de la empresa mediante una polémica operación donde prácticamente no tuvo que desembolsar dinero propio: recibió un préstamo de la vendedora, que era Repsol, y otro de un grupo de bancos europeos que fueron repagados con las ganancias que iba obteniendo YPF a costa de recortar las inversiones.

Tras un duro enfrentamiento con Repsol, en 2012 la petrolera fue nacionalizada cuando el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, era el timonel de Economía. En ese momento, la administración kirchnerista le abonó a Repsol US$ 5.000 millones por el 51% de YPF, dejando al margen al resto de los accionistas privados. Por ese desembolso parcial que no tuvo en cuenta el estatuto de la empresa, la Justicia de Nueva York condenó recientemente al país a pagar una indemnización de US$ 16.000 millones, casi cuatro veces más de la valorización que tiene actualmente la compañía al tipo del cambio CCL.