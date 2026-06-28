Con la privatización de dos corredores viales, Javier Milei busca dejar atrás el fracaso de Intercargo

El gobierno de Javier Milei está a punto de cerrar la privatización de dos corredores viales con peaje , una de las principales licitaciones de infraestructura del año. La firma de los contratos busca mostrar avances en el plan de concesiones, luego del traspié que sufrió la frustrada venta de Intercargo .

Si no surgen cambios de último momento , el martes se firmarán los contratos de concesión de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, adjudicados en mayo. Las nuevas operadoras deberán ampliar la red de peajes, mientras el proceso ya genera conflictos por despidos en Corredores Viales y el rechazo de vecinos y organizaciones de usuarios.

Tras las firmas de los contratos, el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que comprende 1325 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y de las rutas nacionales 3, 205 y 226, quedará en manos de un consorcio integrado por cuatro constructoras en las que algunos de sus directivos aparecen mencionados en la causa Cuadernos:

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Por su parte, el tramo Pampa, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, será operado por la mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste ( Ceosa ), controlada por Fernando Porreta .

Inicialmente dedicada a tendidos eléctricos y proyectos electromecánicos, la empresa diversificó sus actividades hacia distintas áreas de infraestructura. En mayo también obtuvo la concesión para construir y operar el Tren de Cercanías licitado por el gobierno de Mendoza.

Con el desembarco de las nuevas concesionarias, las diez estaciones de peaje actuales se duplicarán hasta llegar a veinte. Las cabinas de cobro manual pasarán a operar como "vías mixtas", con pago manual y automático. Quienes no utilicen TelePase abonarán una tarifa equivalente al doble.

Más cabinas de peaje

En el subtramo Acceso Sur, de 50 kilómetros sobre la autopista Riccheri-Ezeiza, continuarán funcionando las estaciones troncales ubicadas cerca del Mercado Central y Tristán Suárez.

En el subtramo Sur, que comprende 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205, a las estaciones de Uribelarrea y Cañuelas se sumarán siete nuevas: Saladillo, Unzué, Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego.

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En el subtramo "Atlántico", que abarca 404 kilómetros de la ruta 226 entre Mar del Plata y Bolívar, se agregará una estación en Vallimanca a las ya existentes en El Dorado, Vasconia e Hinojo.

En el tramo Pampa, las actuales estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen se complementarán con otras dos en Gorostiaga y Lonquimay.

Esquema diseñado por Vialidad Nacional

El esquema diseñado por Vialidad Nacional, que conduce el menemista Marcelo Campoy, no contempló la continuidad laboral del personal de la estatal Corredores Viales. En la última semana ya fueron despedidos 70 trabajadores afectados a la ruta 226 y otros 120 que prestaban servicios en las rutas 3 y 205.

La decisión también provocó el rechazo de vecinos de Cacharí, Azul, Benito Juárez, Tandil y Bahía Blanca, que comenzaron a movilizarse contra la instalación de nuevas estaciones de peaje.

El malestar alcanzó además a la administración bonaerense de Axel Kicillof por la habilitación del cobro de peajes en la ruta provincial 6, que une Zárate con La Plata.

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Mediante la resolución 475/26, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, autorizó las nuevas tarifas que podrá cobrar Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) en tres estaciones de esa ruta. En San Vicente y Las Heras, un automóvil pagará $2298,30 en hora pico y $1838,64 en horario normal. En Cardales, los valores ascenderán a $4596,60 y $3677,28, respectivamente.

Quejas de organizaciones de usuarios

Aunque la autorización ya está vigente, Aubasa informó que comenzará a cobrar recién en octubre, cuando finalice la instalación del sistema free flow, que funciona sin cabinas ni barreras mediante cámaras y sensores.

Para el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), la medida constituye una "nueva estafa vial" que encarecerá el transporte de pasajeros y cargas.

Según sus cálculos, un automovilista que realice 20 viajes mensuales de ida y vuelta entre La Plata y Zárate pagará alrededor de $4,4 millones anuales en peajes, mientras que un camión de seis ejes deberá desembolsar $22 millones al año.