Pese a la intervención sobre el dólar, para el Gobierno "no hay ningún ruido económico"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , remarcó que "no hay ningún ruido económico de nada" y consideró "delirante" hablar de "corrida bancaria" porque el dólar no tocó el máximo de la banda de flotación después de que el presidente del BCRA , Santiago Bausili , afirmara que habían "anticipado" el desarme de las LEFI que llevó a la intervención del dólar.

" No se interviene para frenar el dólar , ni para bajarlo, ni para subirlo, ni para acariciarlo, ni para mimarlo, ni para nada", insistió el portavoz de Javier Milei este viernes en conferencia de prensa desde la Casa Rosada y apuntó contra las críticas a la gestión del ministro de Economía, Toto Caputo : "Hablan de cimbronazo por el aumento del dólar dos semanas después de hablar de atraso cambiario".

Adorni reiteró que "dentro de las bandas el movimiento es libre" y que el Gobierno no hará "absolutamente nada", menos de 24 horas después de que Bausili respaldara en el streaming Carajo la explicación de Caputo sobre el desarme de las LEFI.

El escenario que había "anticipado" el Gobierno

"Nos tocó el escenario que habíamos anticipado", aseguró el titular del BCRA en la mesa del programa Tres Anclas y detalló: “Todos los días estábamos calculando cuántos pesos iban a ser los que representaran el equilibrio el día que las LEFIs no estuvieran más y si el saldo de LEFI que se transformaran en pesos no remunerados iban a ser excedente o no para el equilibrio del sistema monetario”.