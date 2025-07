Los pesos que acechan al dólar y Javier Milei no ve

Javier Milei y Toto Caputo confían en mantener controlado el dólar a pesar del aumento que se registró en las últimas semanas. Sin embargo, lo que no tienen en cuenta es que la divisa se les podría ir de las manos si los ahorristas cambiaran sus pesos por dólares.

Sin embargo, luego del aumento que tuvo el dólar en las últimas semanas, mantener el dinero invertido en plazos fijos o en fondos comunes de inversión ya no resulta tan atractivo y sólo un aumento considerable en las tasas pasivas podría lograr que los depósitos en pesos se mantuvieran. La otra opción sería comprar dólares ahora que no hay restricciones a pesar de las alicaídas reservas del Banco Central y de lo deficitaria que resulta la balanza comercial debido a la apertura indiscriminada de las importaciones.

La respuesta es sencilla: con una cotización promedio de 1.300 pesos por dólar, el sistema financiero colapsaría, ya que no hay ni por lejos la cantidad suficiente de dólares para poder absorber esos pesos y esa demanda. Esto es lo que el Gobierno no ve o prefiere no ver.

La dolarización viene marchando

La tendencia a la dolarización ya se viene dando en las últimas semanas por parte de los grandes jugadores del mercado financiero. El informe antes mencionado marca una baja significativa en la base monetaria, que sufrió una pérdida de dos billones en los últimos 30 días. Esa tendencia se podría extender hacia los pequeños ahorristas, que ya empiezan a desconfiar del plan económico, que liberó el dólar y lo va a dejar flotar entre bandas con un piso de, redondeando, 1.000 pesos y un techo de 1.400 pesos. Las últimas semanas han marcado un alza en la cotización del dólar, pero el Gobierno confía en tener controlado el mercado de cambio.

Por último, cabe destacar que las reservas internacionales vienen en caída durante todo 2025. Entonces, por un lado aumenta la base monetaria en dólares –que pasó de ser negativa en 2,8 billones a un superávit de 1,6 billones– y caen los ahorros y el circulante en pesos.

En una economía bimonetaria y con una balanza comercial internacional deficitaria, las expectativas a futuro no son para nada promisorias y, de continuar estas tendencias, el plan no seguirá marchando acorde a lo planificado por el Gobierno.