Según lo establecido en la Resolución General 5608/2024 de la ARCA, el límite para importaciones se incrementó de U$S 1.000 a U$S 3.000 y los envíos de hasta U$S 400 estarán exentos del pago de derechos de importación, aunque estarán sujetos al pago del IVA. La normativa aclara que los bienes importados deben ser destinados exclusivamente a uso personal y no comercial.