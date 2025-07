Karina Milei descarta un acuerdo con Jorge Macri en territorio porteño, aunque garantiza gobernabilidad

La inscripción de la alianza bonaerense entre libertarios y macristas no se va a replicar en la Ciudad de Buenos Aires . La cúpula de La Libertad Avanza porteña rechaza cualquier posibilidad de confluencia con Jorge Macri y se prepara para volver a enfrentarlo en la Legislatura pero se despegan de cualquier movimiento desestabilizador.

"Hoy no hay ninguna chance de acuerdo con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires". Así, cortante y sin margen, fue la respuesta de una de las principales figuras porteñas de La Libertad Avanza frente a la consulta de Letra P : en la Ciudad de Buenos Aires no podrá replicarse un acuerdo electoral como el que se alcanzó del otro lado de la General Paz. La negativa así planteada, le cierra la puerta también a una eventual lista de unidad para las elecciones nacionales de octubre.

El argumento es sólido: " Salimos primeros en las elecciones de mayo, duplicamos los votos del PRO y vamos a tener volumen legislativo. No encuentro ninguna razón para que vayamos juntos en octubre", dicen en el bloque libertario que en diciembre pasará a tener 13 integrantes, lo que los posiciona como la segunda fuerza de la Legislatura. En el entorno de Karina Milei están convencidos de que los escenarios son muy diferentes, sin mencionar que la relación entre libertarios y macristas no encontró punto de acuerdo en territorio porteño.

Como punto de partida, señalan que el acuerdo bonaerense, más allá de los términos de equilibrios de las candidaturas, parte de una voluntad común de ambas fuerzas de derrotar al peronismo en el principal distrito electoral del país. Esa realidad no sólo no se replica en la Ciudad, sino que en LLA acusan al propio jefe de Gobierno de haber comandado una campaña sucia en las elecciones porteñas que apuntó directamente contra la cúpula libertaria. Y el resultado del 18 de mayo, que dejó al PRO tercero, entusiasma a la tropa libertaria de cara a 2027.

"En la provincia de Buenos Aires puede haber matices y diferencias, pero hace un mes y medio en la Ciudad asistimos a una campaña de desprestigio que apuntó directamente contra la hermana del Presidente. A través de voceros informales o directamente de funcionarios, la acusaron de ser el obstáculo para la unidad. Eso no pasó en ningún otro distrito", disparan abiertamente desde un despacho de LLA en la Legislatura.

Un reflejo de la bronca entre os libertarios se expresó en el desplante al que el propio presidente Javier Milei expuso al alcalde porteño en la Catedral Metropolitana una semana después de las elecciones, cuando frente a todos los medios lo dejó con la mano tendida y evitó saludarlo.

Embed - El presidente Milei le negó el saludo al jefe de Gobierno Jorge Macri en el Tedeum del 25 de Mayo

Más allá de las acusaciones, en la cúpula de los libertarios aseguran que la ausencia de acuerdo entre ambos partidos no va a derivar inestabilidad en política. "Nuestro compromiso es que las diferencias no comprometan la gobernabilidad, estamos lejos de ese tipo de posiciones", aclaran aunque en el macrismo no se disipó aún el voto negativo de LLA del año pasado al proyecto de Presupuesto que dejó a Macri al borde de encarar el 2025 sin ese instrumento.

La ofensiva libertaria

Más allá de esas consideraciones, la realidad es que desde que Jorge Macri llegó a Uspallata los libertarios iniciaron una ofensiva política y legislativa para desgastar la gestión del jefe de Gobierno, que se libró, primero, en redes y después en la Legislatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1942238331242475833&partner=&hide_thread=false Una reforma fiscal real, sin parches ni maquillaje.



Si recortan el Estado enorme del @GCBA, le sacamos el pie de la cabeza a los porteños. Menos impuestos, menos estructura y más beneficios para los que trabajan e invierten en la Ciudad. Sin vueltas. pic.twitter.com/nn8auhPRJi — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) July 7, 2025

El plan de acción de los libertarios incluyó la presentación de proyectos de ley para "poner a la Ciudad en sintonía con la Nación", pero también la fractura del bloque legislativo del oficialismo y el pase de diputados a las filas de LLA, en un recinto en el que el macrismo cuenta cada voto. En ese marco, buscaron acorralar al macrismo con reclamos para aprobar una ley de bases local, se adhiera al RIGI o la reducción de impuestos.

El broche de oro de la pelea sin cuartel fue la difusión la noche anterior a los comicios de un video realizado con inteligencia artificial en el que Mauricio Macri anunciaba que Silvia Lospenatto, candidata del PRO, se baja de la pelea porteña y llamaba a votar al candidato libertario, Manuel Adorni. La viralización del video se inició a través de cuentas vinculadas a LLA e impactó de lleno en la estrategia macrista que acusó el golpe.