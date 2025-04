Eduardo Elsztain y un amigo de Clinton y Soros van por la plata de Salta

Eduardo Elsztain , el magnate amigo de Javier Milei , invirtió u$s 3,5 millones y se asoció con el empresario canadiense Frank Giustra , amigo del expresidente estadounidense Bill Clinton y George Soros . El objetivo poner a producir el yacimiento de la puna salteña, El Quevar , uno de los tres más grandes depósitos de plata pura sin desarrollar de Argentina.

Elsztain se quedó con el 12% de las acciones de la compañía Argenta Silver Corp y tiene una silla en el directorio con la adquisición de “5.200.000 warrants de compra de acciones a través de IFIS Ltd ”, la empresa que preside y que tiene sede en las Islas Bermudas, un territorio de régimen impositivo laxo.

El gobierno de Milei también impulsa la minería: eliminó las retenciones a las exportaciones de oro y plata y creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) que brinda exenciones fiscales, impositivas y aduaneras a los proyectos nuevos de más de u$s 200 millones.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz apoyó el RIGI, pero también aprovechó su letra para subir hasta el 5% las regalías que le deben pagar las nuevas desarrolladoras mineras al erario provincial.

El yacimiento El Quevar está a nombre de la empresa Argenta Silver Corp que pertenece al Grupo Fiore, cuyo ceo es Giustra, el candiense de múltiples facetas: fundador del estudio Lions Gate Entertainment que produjo películas como American Psycho y la saga de Los Juegos del hambre. También fue productor ejecutivo de Blade Runner con el estudio Thunderbird y, además, tiene olivares en Italia.

Giustra es amigo de Clinton y también del magnate húngaro estadounidense Soros, con quién comparte su interés por la filantropía.

Soros es también una pieza clave en la fundación de la fortuna de Elsztain, al que le prestó u$s 10 millones para que inicie su camino en las inversiones inmobiliarias.

La información es el motor de la industria minera. El Quevar es considerada una Ferrari cubierta de tierra. Son 60 mil hectáreas de un complejo volcánico que contiene un depósito “indicado” de 45 millones de onzas de plata pura; eso identificado en apenas el 1% de su superficie.

Técnicos mineros infieren, además, que puede tener oro y cobre debido a que está ubicada en espejo con yacimientos muy ricos del lado chileno.

“Probablemente sea uno de los mejores proyectos en términos de infraestructura del país”, aseguró Joaquín Marías, el mendocino que es vicepresidente de exploración y desarrollo de Argenta Silver Corp y que fue quien le señaló a Giustra el potencial del proyecto.

El dato es que Giustra lo compró a u$s 3,5 millones y, según Marías, la infraestructura montada equivale a una inversión de entre u$s 60 millones y u$s 70 millones.

Ya tiene construido el campamento para 100 mineros, tiene un gasoducto a pocos kilómetros, una línea eléctrica, dos parques solares a menos de 20 kilómetros, un tendido de vías de ferrocarril, caminos abiertos y una ruta asfaltada hasta el lugar. Hay que entrar y encender el taladro.

Se fue la Barrick, llegan Elsztain y Giustra

La exploración de El Quevar fue realizada, entre 2008 y 2013, por la minera estadounidense Golden Minerals, que tenía de socia a la canadiense Barrick.

En 2013 abandonaron los trabajos. El año pasado se la vendieron a la petrolera Butte del Grupo Fiore, que después se transformó en Argenta Silver Corp y que opera en la Bolsa de Valores de Toronto. En Argentina la empresa tiene el nombre Silex Argentina.

Silex Argentina designó como geólogo para el proyecto El Quevar a Guillermo Peralta, el andinista sanjuanino que en 2001 se perdió 11 días en la cordillera y sobrevivió en una grieta de la montaña con dos litros de agua y una bolsa de pasas de uva hasta que lo rescataron.