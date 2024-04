Marcos Galperin, Paolo Rocca & Cía: quiénes son y cuánto ganaron en 2023 los seis argentinos más ricos

En diciembre, Rocca le dio el primer espaldarazo empresario importante al gobierno de Milei. "Estamos frente a un reset de la Argentina que va a abarcar todos los sectores del país", dijo en diciembre y en marzo, reforzó su apoyo al asegurar que tenía "muchas esperanzas" en la gestión mileísta.

El grupo empresario financió la campaña de La Libertad Avanza y tiene especial interés en las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos que favorecen las inversiones y estaban incluidas en la ley ómnibus que no prosperó en el Congreso.

Como contó Letra P, Techint es la corporación que más personas colocó en la administración libertaria. Nueve de sus ejecutivos ocupan puestos clave en la Secretaría de Trabajo, Economía e YPF.

Alejandro Bulgheroni

El presidente de Pan American Energy (PAE), una de las empresas más importantes del sector energético argentino, incrementó su patrimonio en u$s3,1 millones y a febrero de 2024 totaliza u$s4.900 millones, casi que triplicó los u$s1.800 millones que tenía en 2023. Durante el año pasado, Bulgheroni afirmó que su empresa invierte en promedio u$s500 millones anuales y duplicó la producción de petróleo, alcanzando un promedio de 50.000 barriles equivalentes por día.

La semana pasada en el IEFA Latam Forum respaldó el gobierno de Milei, cuestionó al Congreso por no votar los paquetes de leyes que envió el Ejecutivo y avaló el plan de ajuste impacte en la población más vulnerable: "No hay otra forma de salir de esta situación que no sea con dolor”, sostuvo.

Eduardo Eurnekian

La riqueza del magnate de Corporación América está valuada en u$s3 mil millones. En los últimos 12 meses su patrimonio creció en u$s1.100 millones, un 57%. Por año, sus 53 aeropuertos alrededor del mundo dan ganancias por más de u$s1.400 millones. Además, tiene en su cartera Compañía General de Combustibles (CGC), una hidrocarburífera en expansión. Para 2024 se prevé que la política de cielos abiertos propuesta en el DNU beneficie a las operaciones del holding.

Marcos Galperin

El dueño de Mercado Libre aumentó su patrimonio en un 28%. De los u$s4.900 millones que ostentaba en 2023 pasó a tener u$s6.300 millones, superando así su pico de la pandemia, cuando la cuarentena por el coronavirus favoreció el comercio online y su riqueza llegó a los u$s6.100 millones.

En diciembre, la agencia Bloomberg había estimado su fortuna en u$s7.120 millones de dólares en base a las acciones de MELI, que subieron 85% y la valorización de la empresa llegó a fin de 2023 a los u$s79.500 millones, aún por debajo de los u$s100.000 millones que llegó a marcar en agosto de 2021.

El líder del e-commerce aparece en el puesto 453 del ranking global de la revista de negocios; el único argentino entre los primeros 500 puestos. Galperin es un mileísta de la primera hora y el DNU 70/2023 en vigencia puede hacer crecer aún más los negocios actuales y potenciales del empresario.

Gregorio Pérez Companc y familia

El dueño del Grupo Perez Companc y su familia, avocados a negocios alimenticios y de la energía, tuvieron un incremento de u$s1.000 millones en su fortuna. Es decir, un 34% durante 2023. Están en el puesto 809 de la revista.

Eduardo Costantini

El CEO de Consultatio, gurú financiero y dueño del museo Malba sumó solo u$s100 millones y está en el puesto 2152 del ranking. Aumentó en un 7% su riqueza personal.