Loser: "El FMI acepta a regañadientes una dolarización para países como Argentina"

Javier Milei le presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI) siete propuestas de gobierno que aplicaría en caso de llegar a la Casa Rosada. La dolarización, que tanto predicó y que lo llevó a tomar notoriedad pública, la dejó para una segunda etapa de la conversación. Según el candidato presidencial de ultraderecha, el organismo no tiene problemas con su plan económico porque su política es aún más ortodoxa en el aspecto fiscal. Para el Fondo, no es tan así: el exdirector en el Hemisferio Occidental Claudio Loser aseguró que reemplazar todos los pesos de la economía por dólares no es exactamente lo que el FMI recomienda.